Примета одесских улиц: орущий цепной арт-объект (ФОТО)

Еще несколько месяцев назад, когда уже вовсю шла война, сегодняшняя чуть ли не основная примета одесских улиц — тарахтящий генератор — была почти диковинкой. Теперь это «дыр-дыр-дыр» становится все более привычным «арт-объектом», его даже генератором редко называют. Так и зовут теперь — дырчиком.

Без них сейчас никак… Улицы города исполняют теперь одну и ту же «генераторную мелодию».

Их даже стали «умыкать», потому эту тарахтящую необходимость приковывают к деревьям и воротам, накрывают от дождя и снега. Посему, если вы видите картину, что генератор покрыт слоями картона, а сверху — бутыль, да еще и не один, то это просто забота о дырчике.

Еще примета: через весь тротуар часто протянут кабель — от торговой (или иной) точки до дерева, где поющий дырчик заботливо укутан, опять же, прикован цепью. Так что под ноги надо смотреть особенно тщательно.

Какая же полезная вещь, этот генератор! Хоть дырчиком его называй, хоть «проклятой тарахтелкой», как обозвала его моя знакомая. Куда теперь без этой тарахтелки?

Конечно, когда эту штуковину устанавливают на балконах, становится немного тревожно. Недавний пожар на Бунина произошел именно потому, что на балконе загорелся генератор…

А вот иногда доходит до смешного. Девчонки, работающие в кафешке на Новом рынке, установили рядом со своим заведением «страшное» объявление: мол, если закурите рядом с генератором, то «убьем». Потом все же исправили на «убьет».

— Люди какие-то странные… Выходят с чашкой кофе, усаживаются рядом с нашим генератором и закуривают. Неужели не понимают, что агрегат работает на горючем топливе? Неужели не понимают, как это опасно? — рассказывает одна из них.

Пришлось мне увидеть и другую картину: на улице подобный любитель курения рядом с генератором такое (жаль, непередаваемое по причине особой остроты выражения) внушение услышал от выбежавшего сотрудника парикмахерской, что, кажется, вообще теперь бросил курить.

Ну а насчет «генераторской музыки», то это вовсе и не выдумка. На днях услышала на Преображенской, как женщина громко взывала по телефону:

— Говори громче, а то тут везде дырчики орут!..

«Дырчики везде орут»… Вот вы бы еще год назад сообразили, о чем идет речь?..

Фото Марии Котовой