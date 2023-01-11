Новости Одессы и Одесской области

Примета одесских улиц: орущий цепной арт-объект (ФОТО)

Примета одесских улиц: орущий цепной арт-объект (ФОТО)

Еще несколько месяцев назад, когда уже вовсю шла война, сегодняшняя чуть ли не основная примета одесских улиц — тарахтящий генератор — была почти диковинкой. Теперь это «дыр-дыр-дыр» становится все более привычным «арт-объектом», его даже генератором редко называют. Так и зовут теперь — дырчиком.

Без них сейчас никак… Улицы города исполняют теперь одну и ту же «генераторную мелодию».

Их даже стали «умыкать», потому эту тарахтящую необходимость приковывают к деревьям и воротам, накрывают от дождя и снега. Посему, если вы видите картину, что генератор покрыт слоями картона, а сверху — бутыль, да еще и не один, то это просто забота о дырчике.

Еще примета: через весь тротуар часто протянут кабель — от торговой (или иной) точки до дерева, где поющий дырчик заботливо укутан, опять же, прикован цепью. Так что под ноги надо смотреть особенно тщательно.

Какая же полезная вещь, этот генератор! Хоть дырчиком его называй, хоть «проклятой тарахтелкой», как обозвала его моя знакомая. Куда теперь без этой тарахтелки?

Конечно, когда эту штуковину устанавливают на балконах, становится немного тревожно. Недавний пожар на Бунина произошел именно потому, что на балконе загорелся генератор…

А вот иногда доходит до смешного. Девчонки, работающие в кафешке на Новом рынке, установили рядом со своим заведением «страшное» объявление: мол, если закурите рядом с генератором, то «убьем». Потом все же исправили на «убьет».

— Люди какие-то странные… Выходят с чашкой кофе, усаживаются рядом с нашим генератором и закуривают. Неужели не понимают, что агрегат работает на горючем топливе? Неужели не понимают, как это опасно? — рассказывает одна из них.

Пришлось мне увидеть и другую картину: на улице подобный любитель курения рядом с генератором такое (жаль, непередаваемое по причине особой остроты выражения) внушение услышал от выбежавшего сотрудника парикмахерской, что, кажется, вообще теперь бросил курить.

Ну а насчет «генераторской музыки», то это вовсе и не выдумка. На днях услышала на Преображенской, как женщина громко взывала по телефону:

— Говори громче, а то тут везде дырчики орут!..

«Дырчики везде орут»… Вот вы бы еще год назад сообразили, о чем идет речь?..

Фото Марии Котовой

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить