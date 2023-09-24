Новини Одеси та Одеської області

Вересневі дарунки і спів генераторів: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Вересневі дарунки і спів генераторів: сім миттєвостей одеського тижня (фото)

Телеграм-канал «Одеське життя» в строкатій стрічці подій, що відбуваються, розміщує і фото «Мить одного одеського дня». Фото дня, усього одна мить… Які вони – миттєвості тижня з 18 по 24 вересня?

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18 вересня

Одеські вуличні урни все частіше приємно дивують креативом та викликають посмішку:

Фото дня, урна

19 вересня

Не поспішає поки що справжня осінь зазирнути в старі одеські дворики. Тож поки милуємось їхньою майже літною красою…

Фото дня, в одесском дворике, сентябрь 2023

20 вересня

Історичні будинки тихого одеського центру у вересні… Осучаснені й давні балкони, двері, що дійшли до нас зі старовинних часів… Плющ і виноград додають їм особливої краси. Так літо зустрічається з осінню, а минуле – з сучасністю:

Фото дня, центр Одессы, сентябрь 2023

21 вересня

Зелений, синій, майже чорний, червоний, рожевий… Отака різнобарвна виноградна краса (і смакота!) царює на вересневих прилавках одеських ринків:

Фото дня: сентябрьские лакомства на одесских прилавках

22 вересня

Цього «вересневого» красеня (чи красуню) перехожі назвали «осіннім». Чому саме так? У відповідь почула: «Та самі придивіться на його окрас і вираз мордочки. Це ж осінь у чистому вигляді»… Чого тільки не побачиш і не почуєш на одеській вулиці!..

Фото дня: осенний одесский котик

23 вересня

Субота… Майже все місто без світла. Тож основною прикметою одеських вулиць знов стали вже знайомі нам блекаутні «артоб’єкти» – генератори. Одесити називають їх «дирчиками». Мелодія «дир-дир-дир» лунає сьогодні на кожному кроці:

Фото дня: субботний блэкаут

24 вересня

Очей не відвести!… Таку картину створила осінь на одеському Сабанеївому мосту

Фото дня, Сабанеев мост в сентябре

Фото авторки

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