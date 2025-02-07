Молодая капуста в феврале

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– И что это у вас такая капуста «дешевая»?

– Потому что молодая.

– Молодая капуста в феврале?

– Да, ранняя она.

– Может, и молодая черешня найдется?

– У меня нет. Поищите, может, и найдете…

Голубцовая капуста на Привозе

 

Молодую черешню (где еще такое услышишь?) мы не нашли. Может, искали плохо…

А что с ценами в начале февраля на нашем Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 30-45 грн;
  • лук – 15-35 грн;
  • помидоры – 60-100 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-100 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Овощи на Привозе

Цены на Привозе: капуста

 

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Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.

Фрукты на Привозе в феврале

Одесский Привоз, февраль 2025 г.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 190-250 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Цены на яйца на Привозе в феврале

Брынза на Привозе

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Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Колбаса на Привозе

Привоз: мясо

Привоз в феврале: мясной корпус

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-180 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Привоз, Одесса, рыбные ряды

Читайте также и сравнивайте: В Одессе на Привозе не протолкнуться – что там за цены такие.

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