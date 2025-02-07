Молодая капуста в феврале

– И что это у вас такая капуста «дешевая»?

– Потому что молодая.

– Молодая капуста в феврале?

– Да, ранняя она.

– Может, и молодая черешня найдется?

– У меня нет. Поищите, может, и найдете…

Молодую черешню (где еще такое услышишь?) мы не нашли. Может, искали плохо…

А что с ценами в начале февраля на нашем Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 30-45 грн;

лук – 15-35 грн;

помидоры – 60-100 грн;

свекла – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 90-130 грн;

сладкий перец – 60-100 грн;

баклажаны – 50-80 грн;

капуста – 60-80 грн; (есть и по 100 грн);

чеснок – 100-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-50 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарины – 50-90 грн;

апельсины – 50-90 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза – 190-250 грн;

творог – 80-150 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 50-100 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-180 грн;

карп – 70-120 грн.

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