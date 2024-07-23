Одесские штучки: старая телефонная будка превратилась в айфон – фотофакт

В конце лета прошлого года «Одесская жизнь» рассказывала (или напоминала) об известном (кому как) арт-объекте: уличная телефонная будка, которая каким-то чудом сохранилась и напоминала о телефонии давно прошедшей жизни.

Таких телефонов-автоматов на наших улицах было больше, чем терминалов и банкоматов!

Тогда мы напомнили одесситам и гостям города, что на бульваре Жванецкого есть место, где увековечили такой телефон-автомат. Все в нем как будто настоящее: сам телефон, трубка, крючок для сумки, чтобы не мешала, полочка…

Напомним, появился этот памятник как рекламная вещица, называвшаяся «нофелет» (прочтите справа налево). Название взяли из одноименной этакой тупенькой давней комедии.

И что же? Одесса продолжает баловать нас своими штучками. Старая телефонная будка стоит на своем месте. Но это уже не «нофелет», а… айфон, как можно теперь прочесть на нем.

Да, старая телефонная будка превратилась в айфон. Такая себе милая штучка, словно рассказывающая нам об «истории» одесской телефонии.

Как это выглядит – смотрите на наших фото.

И никаких «нофелетов»!

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