Одесские штучки: старая телефонная будка превратилась в айфон – фотофакт

Одесские штучки: старая телефонная будка превратилась в айфон – фотофакт

Может ли старая телефонная уличная будка – своеобразный «памятник» прошлой жизни – превратиться… в современный айфон? Да, может. Ведь в Одессе, как известно, возможно все.

В конце лета прошлого года «Одесская жизнь» рассказывала (или напоминала) об известном (кому как) арт-объекте: уличная телефонная будка, которая каким-то чудом сохранилась и напоминала о телефонии давно прошедшей жизни.

Одесский таксофон

Так выглядел раньше «памятник» одесскому телефону-автомату

Таких телефонов-автоматов на наших улицах было больше, чем терминалов и банкоматов!

Тогда мы напомнили одесситам и гостям города, что на бульваре Жванецкого есть место, где увековечили такой телефон-автомат. Все в нем как будто настоящее: сам телефон, трубка, крючок для сумки, чтобы не мешала, полочка…

Напомним, появился этот памятник как рекламная вещица, называвшаяся «нофелет» (прочтите справа налево). Название взяли из одноименной этакой тупенькой давней комедии.

И что же? Одесса продолжает баловать нас своими штучками. Старая телефонная будка стоит на своем месте. Но это уже не «нофелет», а… айфон, как можно теперь прочесть на нем.

Одесский таксофон превратился в айфон

Так этот арт-объект выглядит сейчас

Да, старая телефонная будка превратилась в айфон. Такая себе милая штучка, словно рассказывающая нам об «истории» одесской телефонии.

Как это выглядит – смотрите на наших фото.

Телефонный арт-объект в Одессе - фотофакт

И никаких «нофелетов»!

Статья по теме: Таксофоны на одесских улицах: это было недавно, это было давно…

Фото автора

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua