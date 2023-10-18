В историческом одесском переулке живет стойкая ворона (фото)

Ворона с «синдромом и в ступоре»

Да, мы в переулке Ляпуновых бывали часто. Кстати, в далеком уже 2019 году делали о нем большой репортаж.

Сама жизнь приводила нас в этот переулок и в этом году много раз. И об историческом красавце-доме «Одесская жизнь» вам рассказывала, и о несчастном доме, который «красуется» теперь на подпорках. Кстати, его до сих пор ремонтируют…

На днях знакомая рассказала немного удивительную историю. Мол, шла она по переулку Ляпуновых и увидела, как на четвертом этаже хозяйка пытается выгнать ворону, присевшую на угол балкона. А ворона не поддавалась: сидела и сидела…

— Не может такого быть, — сказала другая моя знакомая. — Может… Потому что у птиц тоже «военный синдром» бывает… Может, та ворона в ступоре была…

«Ворона в ступоре» да еще с «военным синдромом»… Не так ли рождаются одесские легенды?

— А как женщина ее сгоняла? – спросила я. — Она что-то небольшое трясла, какое-то полотенце, а ворона сидела себе и сидела. А я стояла и смотрела, пока хозяйка не ушла с балкона. — А ворона? — А ворона осталась…

Ой, что-то не так, подумала я, расспросила, где искать тот балкон и пошла знакомиться с «вороной в ступоре».

Стойкая ворона-украшение

Вот совсем небольшой переулок Ляпуновых, но поискать балкон все-таки пришлось. На пути даже встретила другой балкон на другом доме. Полюбовалась, как необычно он украшен скворечником, окрашенным под цвет самого балкона.

А потом нашла и тот самый балкон на четвертом этаже. Что увидела? Вы уже догадались: ворону! А четвертый этаж исторического дома — это ну очень высоко!

«Ворона в ступоре» оказалась неким артобъектом «местного значения». Кстати, пока я фиксировала птичку, о которой уже пошли слухи, двое прохожих, конечно, тоже обратили на нее внимание:

— Это ворона или голубь?.. — А что она там делает?.. — Она настоящая или это просто украшение такое?..

А я теперь равно могу сообщить: в Одессе существует балкон со «стойкой вороной». Кстати, она ни в каком не в ступоре…

Ну а что касается дома, где живет наша птичка, то это тот самый, с фасада которого недавно украли экспонат эпохи газового освещения улиц…

Фото: Мария Котова