Старый одесский переулок-крошка: новое название, обновленные черты (фоторепортаж)

Переулок теперь — Отоновский

Мы идем по Отоновскому переулку. Такое название он получил недавно — в честь архитектора Отона (написание фамилии иногда встречается с двойным «т»).

До этого переулок имел имя Некрасова (с 1937 года), прежде именовался Малым, Малым Софиевским, даже улицей Малософиевской, Казарменным переулком. Он простирается от улицы Гоголя до Преображенской — в том месте, где Преображенская образует угол с Софиевской.

Переименование в Отоновский теперь можно увидеть и на уличных указателях: вместо «Некрасова» читаем на них «Отоновский», и ощущение, что переулок исторический и давний возникает с новой силой.

Кстати, изучая дизайн новых указателей, обратили внимание: на фасадах старых домов сохранилось много табличек еще с советских времен: граждане должны были знать свой почтовый индекс.

Старые дома, величественные эркеры…

Вот, кажется, совсем мало домов в крохотном переулке, но почти каждый из них словно просит: остановись, посмотри на меня, я же такой красавец — с моими балконами, а порой с эркерами. Почти все — памятники архитектуры…

А еще — с современными «чудесами». И не надо спрашивать: ну что за чудо эти «картинки» с котиками, встречающимися на щитовых?! Ну, если не и чудо, то такая себе изюминка, которая даже в туманный день вызовет улыбку. Надо только увидеть, присмотреться.

Поэтому и не удивительно, что именно здесь, в Отоновском переулке, находится галерея под открытым небом (благодаря местным художникам): работы одесских мастеров украшают фасад старого дома. Побываете и в самом арт-дворовике, то еще много чего интересного увидите.

Поэтому, наверное, возле крохотной уличной кофейни рядом с арт-двориком всегда людно, хотя Отоновский — переулок тихий-тихий, даже в летнее время…

Соединяя две оживленные улицы, он сам как будто создан для медленной прогулки. Кстати, и скамейки есть. Некоторые — необычные: изгородь некоторых деревьев — с сиденьями.

Классические дворики со старинными достопримечательностями

Переулок маленький, а встретить можно многое. И то, что осталось от бывшего кафе тоже притягивает взгляд: хотя бы свежей покраской в довольно «интересный» цвет, который как-то ну очень уж выбивается из «общего рисунка» самого переулка.

Настоящей изюминкой переулка есть спаренные дворы. Кстати, наш Арт-дворовик — один из таких…

А вообще дворики Отоновского переулка — «классические» для старой части города. Встретятся и старые колодцы (цистерны), и тумбы (колесоотбойники) из прошлых времен у ворот, чтобы карета не испортила фасад, и известная одесская надпись «SALVE» — тоже…

Фото: Мария Котова