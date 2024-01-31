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Старый одесский переулок-крошка: новое название, обновленные черты (фоторепортаж)

Старый одесский переулок-крошка: новое название, обновленные черты (фоторепортаж)

Одесский переулок-крошка… Исторический, давний, всего один квартал. Он недавно сменил название. Многое мало изменилось, но новые черты переулок таки приобрел.

Переулок теперь — Отоновский

Мы идем по Отоновскому переулку. Такое название он получил недавно — в честь архитектора Отона (написание фамилии иногда встречается с двойным «т»).

Отоновский переулок. Котова

До этого переулок имел имя Некрасова (с 1937 года), прежде именовался Малым, Малым Софиевским, даже улицей Малософиевской, Казарменным переулком. Он простирается от улицы Гоголя до Преображенской — в том месте, где Преображенская образует угол с Софиевской.

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

Переименование в Отоновский теперь можно увидеть и на уличных указателях: вместо «Некрасова» читаем на них «Отоновский», и ощущение, что переулок исторический и давний возникает с новой силой.

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

Кстати, изучая дизайн новых указателей, обратили внимание: на фасадах старых домов сохранилось много табличек еще с советских времен: граждане должны были знать свой почтовый индекс.

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

Старые дома, величественные эркеры…

Вот, кажется, совсем мало домов в крохотном переулке, но почти каждый из них словно просит: остановись, посмотри на меня, я же такой красавец — с моими балконами, а порой с эркерами. Почти все — памятники архитектуры…

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

А еще — с современными «чудесами». И не надо спрашивать: ну что за чудо эти «картинки» с котиками, встречающимися на щитовых?! Ну, если не и чудо, то такая себе изюминка, которая даже в туманный день вызовет улыбку. Надо только увидеть, присмотреться.

Отоновский переулок. Котова

Поэтому и не удивительно, что именно здесь, в Отоновском переулке, находится галерея под открытым небом (благодаря местным художникам): работы одесских мастеров украшают фасад старого дома. Побываете и в самом арт-дворовике, то еще много чего интересного увидите.

Отоновский переулок. Котова

Поэтому, наверное, возле крохотной уличной кофейни рядом с арт-двориком всегда людно, хотя Отоновский — переулок тихий-тихий, даже в летнее время…
Соединяя две оживленные улицы, он сам как будто создан для медленной прогулки. Кстати, и скамейки есть. Некоторые — необычные: изгородь некоторых деревьев — с сиденьями.

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

Классические дворики со старинными достопримечательностями

Переулок маленький, а встретить можно многое. И то, что осталось от бывшего кафе тоже притягивает взгляд: хотя бы свежей покраской в довольно «интересный» цвет, который как-то ну очень уж выбивается из «общего рисунка» самого переулка.

Настоящей изюминкой переулка есть спаренные дворы. Кстати, наш Арт-дворовик — один из таких…

А вообще дворики Отоновского переулка — «классические» для старой части города. Встретятся и старые колодцы (цистерны), и тумбы (колесоотбойники) из прошлых времен у ворот, чтобы карета не испортила фасад, и известная одесская надпись «SALVE» — тоже…

Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова
Отоновский переулок. Котова

Фото: Мария Котова

Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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