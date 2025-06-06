Это уже традиция, и не просто событие, а настоящий праздник для тех, кто любит книгу, слово и украинскую культуру, объединенный под эгидой Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Библиотека заполнена людьми: оживленные беседы, слышен детский смех, а воздух пропитан ароматом свежих книг и предвкушением вдохновения. Посетители листают страницы новых изданий, фотографируются, а кто-то уже занял место на мастер-классе по иллюстрации.

Все вокруг оживает: стенды украинских издательств превратились в палатки, украшенные яркими обложками. Кто-то ждет, когда можно будет послушать стихи Любови Якимчук и отрывки из прозы Андрея Кокотюхи. Писатели представляют свои книги. Все проходит очень проникновенно: мы живем в непростые времена, а сила литературы, которая объединяет и вдохновляет, ощущается особенно ярко.

Три дня праздника, наполненного интеллектуальной глубиной: профессиональные дискуссии о книгоиздании в условиях войны, презентации новых проектов и благотворительные акции для пополнения библиотек Одещины современными изданиями. Это место, где каждый чувствует себя частью большой общины — от маленьких читателей до литературоведов и библиотекарей.

На книголюбов ждет множество событий: интерактивное пространство, где можно прикоснуться к традициям края, погрузиться в глубину истории благодаря вышивке, песням, ремеслам… А еще — конкурс «Лучшая книга выставки-форума 2025», который уже стал изюминкой мероприятия, и выездной Праздник украинской книги в городе Балта, который обещает стать ключевым событием.

Выставка-форум — не только праздник литературы, но и напоминание о том, как важно беречь культуру, поддерживать друг друга и ценить каждую минуту, проведенную с книгой. Держимся вместе, ведь слово — это наше оружие, которое лечит душу и дарит веру в лучшее!

Полная программа события — по ссылке: https://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=4993

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