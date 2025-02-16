Да, снег таки выпал, но его очень мало. Кто-то по этому поводу радуется («настоящая зима пришла»), кто-то совсем наоборот: мол, зачем нам этот гололед, да и песком тротуары посыпали плохо.

– Ну вот, а ты говорила санки взять, а этого снега так мало, что только на деревьях можно увидеть, – говорит женщина маленькой дочери в парке.

– Еще будет много снега! – уверенно говорит дочь.

Да, снега выпало мало. А вот гололедица чувствуется. Вот так идешь по улицам: эта сторона еще белая, а на этой все убрано, будто и того снега совсем не было.

– И что это в природе происходит?.. Уже почти март, а здесь снег, которого не было почти всю зиму, – слышу по дороге.

А еще слышу:

– Да, лучше про погоду говорить, чем о проклятой войне… Вон снег выпал, все только о нем и рассказывают, будто впервые увидели…

– А мне кажется, что и в самом деле впервые… Что там на завтра синоптики обещают?

На скамейке в Горсаду кто-то на снегу «нарисовал» сердечко, будто снова напомнил о прошедшем Дне влюбленных.

Дети пытаются на этих скамейках собрать хотя бы чуть-чуть белого холодного «дефицита», чтобы сделать хотя бы маленький снежок: все же радость. А о снеговиках и речи нет…

Хотя присмотритесь: хоть и снега мало, но какая красота! Белая сказка на улицах…

Держимся!

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