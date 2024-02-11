Новости Одессы и Одесской области

Одесские улицы и магазины захватывают сердца: мягкие и сладкие, бумажные и железные (фоторепортаж)

Одесские улицы и магазины захватывают сердца: мягкие и сладкие, бумажные и железные (фоторепортаж)

Не успели, мы, кажется, «как следует» насладиться новогодними украшениями витрин магазинов и других заведений: елками, ярким декором и всем тому подобным, как все вокруг становится все более и более «сердечным» и цветочным. Ведь совсем скоро – День влюбленных: День Святого Валентина.

Как-то так получилось: о Дне влюбленных напомнил прохожий в центре города, который, увидев выброшенный букет еще свежих цветов, громко «сделал объявление»:

– О, уже свежие цветы в мусорку выбросили. Пожалуй, скоро День влюбленных!

Цветы выбросили в мусорку

Шутка «так себе», потому что выброшенные цветы – это же о чем-то не очень приятном, а вот день Валентина таки вот-вот настанет. Что же мы видим на улицах? И вообще, до напоминания ли о празднике любви во время ужасов войны?

"Любовь победит страх" - цитата М.Жванецкого

«Любовь победит страх», – прочла я «объявление» на бульваре Жванецкого словно в ответ на собственные вопросы по этому поводу.

Сразу стали загадываться романтические места Одессы – и известные, и даже те, которых уже нет, и новые.

Дерево влюбленных в Горсаду Одессы

А еще я улыбнулась, хотя и с щемящем сердцем, когда увидела, как на фоне Деревья любви в Городском саду фотографируются влюбленные…

А эти «Влюбленные коты» неподалеку от Привоза!..

Влюбленные коты неподалеку от Привоза

Одесса сейчас становится все более «сердечной»: сердечки теперь украшают витрины магазинов и других заведений. Более того: старые ворота в центре города украшает наш флаг в виде сердца!

Флаг в виде сердца на воротах
Витрина ко Дню влюбленных
Сердечная Одесса
Одесса в канун Дня влюбленных
Одесса сердечная

О том, что День святого Валентина вот-вот наступит, вам напомнят даже конфеты. Присмотритесь: лежат себе сладости в коробках в виде все того же сердечка.

Сладости ко Дню святого Валентина

Шарики в виде сердец, цветы вместо елочных букетов… А еще большие яркие бантики…

Для кого-то – «какая-то мишура» и «не ко времени»… А все равно: очень хочется праздника и таки поверить этой табличке, которая (вот же удивительно!) появилась на бульваре Жванецкого – «Любовь победит страх»…

Одесса, цветочный декор
Праздничный декор в Одессе
Праздничное оформление, день святого Валентина, Одесса
День влюбленных в Одессе
Праздничный декор, бантики

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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