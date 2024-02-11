Одесские улицы и магазины захватывают сердца: мягкие и сладкие, бумажные и железные (фоторепортаж)

Как-то так получилось: о Дне влюбленных напомнил прохожий в центре города, который, увидев выброшенный букет еще свежих цветов, громко «сделал объявление»:

– О, уже свежие цветы в мусорку выбросили. Пожалуй, скоро День влюбленных!

Шутка «так себе», потому что выброшенные цветы – это же о чем-то не очень приятном, а вот день Валентина таки вот-вот настанет. Что же мы видим на улицах? И вообще, до напоминания ли о празднике любви во время ужасов войны?

«Любовь победит страх», – прочла я «объявление» на бульваре Жванецкого словно в ответ на собственные вопросы по этому поводу.

Сразу стали загадываться романтические места Одессы – и известные, и даже те, которых уже нет, и новые.

А еще я улыбнулась, хотя и с щемящем сердцем, когда увидела, как на фоне Деревья любви в Городском саду фотографируются влюбленные…

А эти «Влюбленные коты» неподалеку от Привоза!..

Одесса сейчас становится все более «сердечной»: сердечки теперь украшают витрины магазинов и других заведений. Более того: старые ворота в центре города украшает наш флаг в виде сердца!

О том, что День святого Валентина вот-вот наступит, вам напомнят даже конфеты. Присмотритесь: лежат себе сладости в коробках в виде все того же сердечка.

Шарики в виде сердец, цветы вместо елочных букетов… А еще большие яркие бантики…

Для кого-то – «какая-то мишура» и «не ко времени»… А все равно: очень хочется праздника и таки поверить этой табличке, которая (вот же удивительно!) появилась на бульваре Жванецкого – «Любовь победит страх»…

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