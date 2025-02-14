Конечно, в городе рождественско-новогодний наряд понемногу сменился кучей разноцветных сердец, на шарики, цветы и вечный «I love you». Ведь зимние праздники еще не закончились. У нас еще в феврале есть День Святого Валентина.

И хотя времена тяжелые, и воздушные тревоги раздаются, как безумные, и снова вчитываемся в новости (это шахеды или баллистика?), все равно самое время признаться в любви. Что и сделал известный одесский парк Марка Твена.

Сюда сейчас желательно прийти, когда сумерки создают особую атмосферу: все переливается волшебными огоньками, и все сейчас напоминает о Дне влюбленных.

― Такую красоту создали! ― услышала, когда сама любовалась всеми этими сердечками, огоньками, шариками самых теплых цветов и всем прочим, что сделало все похожим на сказку. Сказку, что оживает на глазах.

Вы же только присмотритесь: даже маленькая кофейня обещает кофе, сделанный с любовью, даже голубые лебеди выглядят так, будто видишь влюбленные сердца.

Здесь все объясняется вам в любви ― несмотря ни на что…

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