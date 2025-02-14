Парк Марка Твена
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Конечно, в городе рождественско-новогодний наряд понемногу сменился кучей разноцветных сердец, на шарики, цветы и вечный «I love you». Ведь зимние праздники еще не закончились. У нас еще в феврале есть День Святого Валентина.

И хотя времена тяжелые, и воздушные тревоги раздаются, как безумные, и снова вчитываемся в новости (это шахеды или баллистика?), все равно самое время признаться в любви. Что и сделал известный одесский парк Марка Твена.

Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена
Парк Марка Твена

Сюда сейчас желательно прийти, когда сумерки создают особую атмосферу: все переливается волшебными огоньками, и все сейчас напоминает о Дне влюбленных.

― Такую красоту создали! ― услышала, когда сама любовалась всеми этими сердечками, огоньками, шариками самых теплых цветов и всем прочим, что сделало все похожим на сказку. Сказку, что оживает на глазах.

Вы же только присмотритесь: даже маленькая кофейня обещает кофе, сделанный с любовью, даже голубые лебеди выглядят так, будто видишь влюбленные сердца.

Здесь все объясняется вам в любви ― несмотря ни на что…

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