Как подготовить к зиме свое жилье?

Как правильно питаться, чтобы не замерзнуть? Как ожидается, эта зима может оказаться для нас непростой. И что только нам ни советуют: и утеплять дома, и запасаться газовыми горелками, и заранее обзавестись термобельем… Все это, конечно, важно и следует учесть, но также не стоить забывать и о том, что в холодную пору года важно не только тепло одеваться и обогревать свое жилище, но и правильно питаться. ПОДРОБНЕЕ

Как выжить суровой зимой, если отключат отопление: советы альпиниста Из-за продолжающейся российской агрессии предстоящая зима может оказаться для украинцев очень тяжелой, ведь рашисты намеренно пытаются уничтожить нашу инфраструктуру. Как же выжить при возможном отсутствии электричества, газа и отопления? Кто-то советует срочно утеплить дома и закупить буржуйки, а другие рекомендуют в первую очередь запастись теплой одеждой и едой. ПОДРОБНЕЕ

Пропала мобильная связь: как действовать? Российские агрессоры, желая запугать нас и сломить, устраивают массированные ракетные атаки и бьют по нашей инфраструктуре. Да, сломить нас им никогда не удастся, но последствия таких атак могут доставить неприятности. Но мы обязательно выстоим!

«Одесская жизнь» делится полезными советами и рекомендациями о том, как подготовиться к возможным аварийным ситуациям. Не забываем: кто предупрежден – тот вооружен!

А сегодня мы узнаем, как подготовиться к возможному отключению мобильной связи. ПОДРОБНЕЕ

Что делать, если отключили газ? Сегодня пошел 231-й день войны… Рашисты намеренно устраивают нам массированные ракетные атаки и бьют по нашим объектам инфраструктуры. Но хотя их попытки запугать нас и сломать напрасны, последствия «прилетов» все же могут усложнить нам жизнь – ведь остаться в наше время без электричества, воды, газа и связи ой, как непросто. Но ведь не зря говорится: кто предупрежден, тот вооружен. И поэтому мы обязательно выстоим! ПОДРОБНЕЕ