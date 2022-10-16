Как подготовить к зиме свое жилье?

Война, к сожалению, продолжается, и многие пугают украинцев достаточно суровой зимой. Не исключено, что кому-то из нас придется буквально выживать без света, газа и отопления. Многие советуют срочно утеплить свои дома, но как сделать это правильно?
«Одесская жизнь» делится рекомендациями, которые помогут не только утеплить ваш дом, но и сэкономить на дорогостоящих обогревателях и сохранить здоровье.
- Заделайте щели в оконных рамах и дверных проемах. Их можно заполнить монтажной пеной (ее стоимость – от 90 гривен за флакон 300 миллилитров), шпаклевкой (от 70 гривен за килограмм) или грунтовкой (от 50 гривен за килограмм). Еще в строительных магазинах можно найти клейкий поролоновый уплотнитель для окон и дверей (цена от 60 гривен за 10 метров). Также проверьте стены, в них могут появляться трещины из-за взрывов, через которые сквозняк будет выдувать тепло из дома.
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- Наклейте на стекло окон энергосберегающую пленку (третье стекло). Она не только сохранит тепло в помещении, но и удержит осколки стекла на случай взрывной волны (ее цена от 40 гривен за метр).
- Установите теплоотражающий экран на стену за радиатором (от 100 гривен за метр). Более экономный вариант – сделать отражатель из пищевой алюминиевой фольги (от 50 гривен за 10 метров) и листа картона.
- Изолируйте пенополистирольными листами самую холодную зимой стену. Это можно сделать пенопластом (60 гривен за метр), настенной пробковой плиткой (от 130 гривен за рулон) или пробковыми обоями (от 90 гривен за метр). Не забывайте при этом тщательно герметизировать все швы и стыки.
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- Застелите ковром полы, особенно если живете на первом этаже. Хотя бы в комнатах, где будете проводить больше времени зимой.
- Подготовьте резиновые грелки. Они помогут согреться, если отключат отопление. За 20 минут до сна грелку, наполненную максимально горячей водой, следует класть посреди кровати, а укладываясь спать – переложить в ноги.
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- Утеплите подъезд. Проверьте наличие стекол во всех окнах, выбитые закройте фанерой. Наклейте уплотнитель по периметру входной двери, двери в подвал и к люкам на чердак. Обновите слой керамзитовой засыпки или другого утеплителя на чердаке.
- Обзаведитесь вместе с соседями генератором. Он даст электроэнергию. Тогда в каждой квартире, где есть электрообогреватели или газовые котлы, будет тепло.
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