Новый базар в конце сентября: «Не на цены надо смотреть, а на товар!»

Услышала на старом нашем Новом базаре: «И все же цены здесь ого-го!». Раздался ответ сразу: «На Новом не на цены надо смотреть, а на товар. Потому что он здесь самый лучший!».
Лучший – не лучший, но товар – настоящий красавец. Такой шикарный калейдоскоп из овощей-фруктов, ну и всего прочего, что есть на рынке! А на Новом базаре есть все, хотя Привоз с этим не согласен.
Обычно поход за провизией на Новый рынок начинается с кофе. Ну или заканчивается посиделками с кофе или чаем.
Что касается цен, то они в конце сентября такие:
Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре
- картофель – 25-30 грн;
- лук – 25 30 грн;
- помидоры – 25-100 грн;
- свекла – 25-30 грн;
- кабачки – 35 45 грн;
- огурцы – 50-75 грн;
- сладкий перец – 35-90 грн;
- баклажаны – 25 грн;
- капуста – 35 грн;
- морковь – 25-35 грн;
- чеснок – 150-170 грн;
- кукуруза – 10-15 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре
- яблоки – 35-40 грн;
- лимоны – 70-90 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- гранаты – 90-120 грн;
- сливы – 35-60 грн;
- персики – 60-80 грн;
- виноград – 50-100 грн;
- груши – 40-60 грн;
- грейпфруты – 60-90 грн;
- арбузы – 10-13 грн; дыни – 30-45 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-70 грн;
- брынза – 160-250;
- творог – 80-160.
Теперь – о ценах на мясо и сало
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- Задняя часть – 200-220;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 270 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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