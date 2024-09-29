Новости Одессы и Одесской области

Новый базар в конце сентября: «Не на цены надо смотреть, а на товар!»

Новый базар в конце сентября: «Не на цены надо смотреть, а на товар!»

Услышала на старом нашем Новом базаре: «И все же цены здесь ого-го!». Раздался ответ сразу: «На Новом не на цены надо смотреть, а на товар. Потому что он здесь самый лучший!».

Лучший – не лучший, но товар – настоящий красавец. Такой шикарный калейдоскоп из овощей-фруктов, ну и всего прочего, что есть на рынке! А на Новом базаре есть все, хотя Привоз с этим не согласен.

Обычно поход за провизией на Новый рынок начинается с кофе. Ну или заканчивается посиделками с кофе или чаем.

Что касается цен, то они в конце сентября такие:

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

  • картофель – 25-30 грн;
  • лук – 25 30 грн;
  • помидоры – 25-100 грн;
  • свекла – 25-30 грн;
  • кабачки – 35 45 грн;
  • огурцы – 50-75 грн;
  • сладкий перец – 35-90 грн;
  • баклажаны – 25 грн;
  • капуста – 35 грн;
  • морковь – 25-35 грн;
  • чеснок – 150-170 грн;
  • кукуруза – 10-15 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Одесский Новый базар в сентябре, покупатели
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Одесский Новый базар в сентябре
Одесский Новый базар в сентябре, покупка овощей

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

  • яблоки – 35-40 грн;
  • лимоны – 70-90 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • гранаты – 90-120 грн;
  • сливы – 35-60 грн;
  • персики – 60-80 грн;
  • виноград – 50-100 грн;
  • груши – 40-60 грн;
  • грейпфруты – 60-90 грн;
  • арбузы – 10-13 грн; дыни – 30-45 грн.
Одесский Новый базар в сентябре, покупка арбуза
Одесский Новый базар в сентябре, 2024 г.
Одесский Новый базар в сентябре, цветы
Одесский Новый базар в сентябре, арбузы
Одесский Новый базар в сентябре, фрукты

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

Одесский Новый базар в сентябре, яйца и мед

  • яйца (десяток) – 30-70 грн;
  • брынза – 160-250;
  • творог – 80-160.

Одесский Новый базар в сентябре, яйца и молочка

Теперь – о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Одесский Новый базар в сентябре, мясной корпус

Свинина

  • Задняя часть – 200-220;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 270 грн (толстое).

Одесский Новый базар в сентябре, мясо

Что почем в рыбных местах Нового базара

  • карп – 90-140;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Одесский Новый базар в сентябре, рыба

Читайте также и сравнивайте: Одесский Новый базар 1 сентября: «Кажется, цены уже осенние?»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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