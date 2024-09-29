Новый базар в конце сентября: «Не на цены надо смотреть, а на товар!»

Лучший – не лучший, но товар – настоящий красавец. Такой шикарный калейдоскоп из овощей-фруктов, ну и всего прочего, что есть на рынке! А на Новом базаре есть все, хотя Привоз с этим не согласен.

Обычно поход за провизией на Новый рынок начинается с кофе. Ну или заканчивается посиделками с кофе или чаем.

Что касается цен, то они в конце сентября такие:

Цены (за один килограмм) овощей на одесском Новом базаре

картофель – 25-30 грн;

лук – 25 30 грн;

помидоры – 25-100 грн;

свекла – 25-30 грн;

кабачки – 35 45 грн;

огурцы – 50-75 грн;

сладкий перец – 35-90 грн;

баклажаны – 25 грн;

капуста – 35 грн;

морковь – 25-35 грн;

чеснок – 150-170 грн;

кукуруза – 10-15 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Цены (за один килограмм) фруктов на одесском Новом базаре

яблоки – 35-40 грн;

лимоны – 70-90 грн;

бананы – 60-80 грн;

гранаты – 90-120 грн;

сливы – 35-60 грн;

персики – 60-80 грн;

виноград – 50-100 грн;

груши – 40-60 грн;

грейпфруты – 60-90 грн;

арбузы – 10-13 грн; дыни – 30-45 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 30-70 грн;

брынза – 160-250;

творог – 80-160.

Теперь – о ценах на мясо и сало

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

Задняя часть – 200-220;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 270 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140;

толстолобик – 90-140 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

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