Новости Одессы и Одесской области

Ресторан McDonald`s в центре Одессы скоро закроют – названа причина

Ресторан McDonald`s в центре Одессы скоро закроют – названа причина

Один из ресторанов быстрого питания McDonald`s в Одессе, расположенный по улице Дерибасовской, 23 в доме-памятнике архитектуры, известном как дом Мангуби, скоро закроется на реставрацию.

Соответствующее разрешение на проведение работ выдала Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины.

Согласно документу, реставрация необходима «для приспособления под современные потребности». Она продлится ориентировочно 9 месяцев. Указанный генподрядчик – строительная компания «Простор Юг».

Напомним, с начала полномаштабного вторжения рестораны McDonald`s в Одессе были закрыты, но снова открылись в конце марта 2023 года.

А в конце августа этого года сеть McDonald`s открыла в Одессе еще один ресторан. Он расположен он на улице Грушевского и не похож на другие заведения – это совместный проект компаний McDonald`s и сети автозаправок ОККО.

Дом на углу Дерибасовской и Красного переулка построили в 1875 году по проекту архитектора Феликса Гонсиоровского. В 2015-2017 году его реконструировали с надстройкой мансарды и башни. Помимо McDonald`s, сейчас в здании размещается отель «Милано».

Источник: Думская, фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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