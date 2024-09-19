Ресторан McDonald`s в центре Одессы скоро закроют – названа причина

Соответствующее разрешение на проведение работ выдала Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины.

Согласно документу, реставрация необходима «для приспособления под современные потребности». Она продлится ориентировочно 9 месяцев. Указанный генподрядчик – строительная компания «Простор Юг».

Напомним, с начала полномаштабного вторжения рестораны McDonald`s в Одессе были закрыты, но снова открылись в конце марта 2023 года.

А в конце августа этого года сеть McDonald`s открыла в Одессе еще один ресторан. Он расположен он на улице Грушевского и не похож на другие заведения – это совместный проект компаний McDonald`s и сети автозаправок ОККО.

Дом на углу Дерибасовской и Красного переулка построили в 1875 году по проекту архитектора Феликса Гонсиоровского. В 2015-2017 году его реконструировали с надстройкой мансарды и башни. Помимо McDonald`s, сейчас в здании размещается отель «Милано».

Источник: Думская, фото Марии Котовой