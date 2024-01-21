Одесская Софиевская: улица с характером, тайнами и ранениями

Как старая улица названия меняла

Именно это сделало так, что улица, кажется, не имеет начала. А вот заканчивается она пересечением с Преображенской. Итак, находимся мы в самом центре города – не самом громком, не самом тихом. Историческая улица имеет свои тайны, свой «характер», а теперь, во время войны, еще и ранения после ноябрьского прилета прошлого года…

Впервые под названием Софиевская улица появляется в 1819 году. Название произошло от имени Софии Потоцкой, купившей дом митрополита Гавриила. Он известен нам как дом Потоцкого, или Архиерейский дом, затем в нем была знаменитая одесская «ювелирка».

Кстати, это место – «исторически-мистически-сказочное», ведь здесь красовалась первая одесская елка. О, это уже очень давняя история!..

Что касается названия улицы, то она некоторое время именовалась Нарышкинской, в советские времена была названа именем Короленко. В 1943-м стала Митрополитской, после Второй мировой снова стала улицей Короленко, в 1995-м вернула название Софиевская.

Софиевская: новейшая история

Сегодня она так разнообразна, что глаз не успевает впитать все ее черты. Улицу, напомню, начали ремонтировать еще до ковида, успели закончить капремонт до войны.

Поэтому имеем (если не очень присматриваться, конечно) эдакую аккуратную улицу, где каждый дом – сама история.

О, эти величественные постройки-красавцы Софиевской! Это разнообразие эркеров-балконов, помнящие давние времена…

Что касается балконов, то Софиевская будто решила показать нам весь их «блеск и нищету». Здесь вы встретите и настоящую красоту, и что-то, мягко говоря, «скромное», чтобы не сказать «несчастное»…

И все же взгляд радуется, когда вы идете по Софиевской: новая послеремонтная плитка, отреставрированные (да, далеко не все) еще до войны исторические дома.

А вот здесь, ближе к Худмузею, все меняется… Потому что вы увидите новейшую нашу историю – уличные ранения. Все это – «дар» рашистских ноябрьских обстрелов в прошлом году.

Фанерные окна и двери. Забор Одесского национального художественного музея все еще изуродован, еще и с ограждающими лентами; напротив – несчастный старинный дом на углу с переулком Ляпуновых. На его старинный эркер смотреть без боли нельзя…

А это тоже новейшая история и улицы, и города: во время войны на старых стенах домов стали появляться наши патриотические котики. Их здесь теперь много…

А давняя история напомнит вам о прошлом мемориальными табличками…

Софиевская: древние времена и «под древние времена»

Так случилось: Софиевская не очень любит магазины и другие точки продаж. На ней вы не встретите больших супермаркетов. Всего такого вообще очень мало, да и то все – не «мега», а, скорее, «мини».

Гуляйте себе, интересуйтесь красотой и историей. Вот, например, загляните, как выглядит из Софиевской романтическая одесская арка, ведущая на бульвар Жванецкого…

Если же появляется что-нибудь новенькое в виде магазинчика или какого-то центра, то обязательно так украсит свой внешний вид, что вам таки захочет туда хотя бы заглянуть.

Еще одна примета: это что-то будет украшено и ступеньками под старину и другими авторскими креативными произведениями. Как говорит моя соседка: «На Софиевской все красиво!». Ну, может, это немного преувеличение, но недалеко от реальности.

Даже если ворота сменяются новыми, то тоже – обычно «под давние времена». Хотя время иногда и вносит в облик старой Софиевской свои современные штучки. Часто – в виде арт-объектов.

Сейчас по Софиевской курсирует трамвай седьмого маршрута. Ну и еще – маршрутки и авто.

И все же Софиевская (странно!) кажется тихой-тихой, словно зазывает пешком неторопливо пройтись по своей истории…

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