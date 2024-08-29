В Одессе открыли первую Аллею Героев — фоторепортаж

Сегодня, 29 августа 2024 года, в День памяти павших защитников в Одессе торжественно открыли Аллею героев в парке Шевченко.
Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел это долгожданное для одесситов событие.
Стенды с именами и фотографиями павших военных расположили на главной аллее парка.
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На кадрах — невыносимая боль родственников наших защитников, отдавших за нашу свободу самое ценное -жизнь.
Напомним, в середине августа в Одессе прошла акция протеста родственников и близких погибших защитников. На ней они требовали уважать память о погибших и не медлить с обустройством мест, где можно их почтить.
Люди тогда провозгласили, что Одесса остается единственным крупным городом Украины, где на третий год войны так и не появилась Аллея Героев.
Свое промедление в мэрии оправдывали затянутыми бюджетными процессами. Однако чиновники все же пошли навстречу родственникам погибших Героев и объявили об открытии двух Аллей Героев в Одессе — в парке Шевченко и на Крымском бульваре. А также создали рабочую группу, которая каждый четверг будет собираться для решения насущных вопросов по созданию памятных объектов.
Справка ОЖ
День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечается ежегодно 29 августа. Этот памятный день установлен Указом Президента Украины 23 августа 2019 года.
Дата 29 августа была выбрана из-за трагических событий под Иловайском в 2014 году, когда украинские воины понесли значительные потери при выходе из окружения. Символом этого дня является цветок подсолнечника, поскольку многие украинские воины погибли на полях с этим растением.
Подробности об этой трагедии: Десятая годовщина Иловайского котла: как «зеленый коридор» стал смертельной ловушкой.