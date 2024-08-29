В Одессе открыли первую Аллею Героев — фоторепортаж

Корреспондент «Одесской жизни» запечатлел это долгожданное для одесситов событие.

Стенды с именами и фотографиями павших военных расположили на главной аллее парка.

На кадрах — невыносимая боль родственников наших защитников, отдавших за нашу свободу самое ценное -жизнь.

Напомним, в середине августа в Одессе прошла акция протеста родственников и близких погибших защитников. На ней они требовали уважать память о погибших и не медлить с обустройством мест, где можно их почтить.

Люди тогда провозгласили, что Одесса остается единственным крупным городом Украины, где на третий год войны так и не появилась Аллея Героев.

Свое промедление в мэрии оправдывали затянутыми бюджетными процессами. Однако чиновники все же пошли навстречу родственникам погибших Героев и объявили об открытии двух Аллей Героев в Одессе — в парке Шевченко и на Крымском бульваре. А также создали рабочую группу, которая каждый четверг будет собираться для решения насущных вопросов по созданию памятных объектов.

Справка ОЖ

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, отмечается ежегодно 29 августа. Этот памятный день установлен Указом Президента Украины 23 августа 2019 года.

Дата 29 августа была выбрана из-за трагических событий под Иловайском в 2014 году, когда украинские воины понесли значительные потери при выходе из окружения. Символом этого дня является цветок подсолнечника, поскольку многие украинские воины погибли на полях с этим растением.

Подробности об этой трагедии: Десятая годовщина Иловайского котла: как «зеленый коридор» стал смертельной ловушкой.