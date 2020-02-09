Сам себе психолог: вам это не надо, или почему важно выбрасывать старые вещи?

У каждого из нас наверняка завалялась в шкафу пара-тройка ненужных вещей, от которых не мешало бы избавиться. И, кажется, мы уже готовы это сделать, как вдруг появляются мысли: «а вдруг еще пригодится», «дорого как память»… Долой все эти мысли! От лишнего в доме нужно избавляться. Мы выяснили почему и готовы рассказать об этом вам.

Что говорят психологи?

Психолог Мария Абрамова рассказывает, что патологическая привязанность к старым вещам – это страх перед новой жизнью. Это нежелание сделать шаг к новому и неизведанному.

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли о том, что, желая выбросить, к примеру, старый свитер, вы тут же думали: «Нормальный же свитер. Еще пригодится. Жаль выбрасывать»? По словам психолога, такие мысли программируют нас на бедность и неудачи. Только вдумайтесь: если вам жалко выбрасывать старый свитер и вы считаете, что он еще может пригодиться, то как вы видите свое будущее? Получается, что вы программируете себя на бедность. Подсознательно будете ждать того времени, когда достанете из шкафа этот самый свитер и снова начнете его носить.

– Так человек показывает, что не верит в себя и свои возможности, не верит в лучшую жизнь. Выходит, что нежелание прощаться со старыми вещами – это шаг назад, – рассказывает Мария Абрамова.

Старые вещи обязательно нужно выбрасывать. Им на смену должны приходить новые. И это не обязательно предметы гардероба. Это может быть люстра или красивое зеркало.

Все должно быть по фэн-шуй

Согласно фэн-шуй, все старые вещи, которые захламляют дом, препятствуют свободной циркуляции энергии ци (жизненная энергия, которая наполняет абсолютно все живое на нашей планете). В результате этого в доме создаются некие энергетические блоки, которые провоцируют плохое самочувствие, неудачи, недовольство собой и окружающими.

Согласно законам фэн-шуй, энергия ци должна попадать в каждый уголок дома, наполняя его новой жизненной силой, которая принесет счастье, здоровье и душевное равновесие. Когда же все уголки заняты каким-то хламом или ненужными вещами, то хорошая энергия в эти места не попадет. Стоит лишь взять и выбросить что-то из старых вещей, как ситуация изменится к лучшему.

Что делать?

Первое, что нужно сделать, – это заняться уборкой. Для начала определите зоны, с которых начнете свой путь. К примеру, сегодня занимайтесь уборкой спальни, в следующий раз – кухни и т.д. Если начать уборку сразу во всей квартире, то толку от этого не будет, потому что вы не сможете копаться в мелочах и уж тем более не дойдут руки выбросить то, что спрятано у задней стенки шкафа.

Что еще рекомендует Мария Абрамова?

Чтобы в доме и в жизни появилось что-то новое, обязательно нужно избавиться от старого. Если вы ни разу не читали книгу, подаренную вам 20 лет назад, – значит, от нее нужно избавляться. Не обязательно выбрасывать. Вы можете узнать, кому она нравится, и просто подарить.

Если вы ни разу не читали книгу, подаренную вам 20 лет назад, – значит, от нее нужно избавляться. Не обязательно выбрасывать. Вы можете узнать, кому она нравится, и просто подарить. Избавиться от того, что тянет в прошлое и провоцирует негативные воспоминания. К примеру, презент от подруги юности, с которой у вас много лет назад был конфликт.

К примеру, презент от подруги юности, с которой у вас много лет назад был конфликт. Не храните дома сломанные электроприборы. Они работают как вампиры: забирают положительную энергию и излучают отрицательную.

Курс на новую жизнь

Начало нового года – самое время избавиться от ненужных вещей. В Италии, например, новый год начинают «с чистого листа» – выбрасывают не только старую одежду, но и отслужившую свой срок посуду и даже мебель. Таким образом итальянцы открывают энергетический путь для всего нового и хорошего.

Фото: looklife.info

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