Новости Одессы и Одесской области

Елочный базар по-одесски: откуда живые красавицы и сколько стоят (фоторепортаж)

Елочный базар по-одесски: откуда живые красавицы и сколько стоят (фоторепортаж)

Елочный рынок открылся в центре города — рядом с Новым базаром. На хвойный лес еще мало похоже (его работа только началась), но уже есть и продавцы, и покупатели зеленых красавиц.

Ассортимент — на любой вкус: пихты, сосны и «наши классические». И хотя «классических» еще не очень много, уже можно прицениться, подумать, и, как пришлось увидеть, уже прикупить живую зеленую красавицу.

Наибольшим спросом в первый день работы рынка пользуются елки, «созданные» из веток: они дешевле. Еще привлекают внимание «дешевые» живые веночки.

Сосны пока что — в тренде. Их много — вот действительно на всякий вкус. Почти все — на металлических подставках.

Откуда елки? Одесская область, Ивано-Франковская область, Черновицкая область. Говорят, что позже привезут елки с Волыни. Самые лучшие на вид — елки из Дании. Цена их кусается — три тысячи гривен.

ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі
ялинки в одесі

Сосны «идут» от 500 до двух с половиной тысяч гривен. Есть и по три тысячи — огромные.

Встречаются и пихты — целые и созданные из веток. Цена — от 250 гривен. Но это за маленькую; та, что выше, стоит уже вдвое дороже.

Что касается венков, то за них сейчас просят 150 гривен.

Конечно, люди пока чаще прицениваются, чем покупают. Говорят (тоже классическое), что надо подождать, цены будут «падать», особенно на ветки — большие и маленькие.

Между тем украшенные букеты из веток тоже уже в продаже, но пока встретить эту красоту можно в цветочных рядах, а не на елочном рынке…

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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