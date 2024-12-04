Реформа МСЭК: не заберут ли выплаты по инвалидности?

В Минздраве рассказали, что документы, выданные МСЭК, остаются в силе, а вместе с ними – все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги.

Если статус пожизненный, повторный осмотр проходить не нужно. Также не нужно продлевать инвалидность:

людям с тяжелыми нарушениями здоровья (онкология, полная слепота, потеря конечностей и другие случаи);

тем, кто находится в зоне боевых действий или на оккупированных территориях;

военным и правоохранителям, проходящим военную службу – до завершения службы.

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