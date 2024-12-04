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Реформа МСЭК: не заберут ли выплаты по инвалидности?

Реформа МСЭК: не заберут ли выплаты по инвалидности?

С 1 января 2025 года ликвидируют МСЭК и инвалидность будут устанавливать по новым правилам. В то же время многие украинцы, имеющие группу инвалидности, беспокоятся, не заберут ли у них статус и выплаты.

В Минздраве рассказали, что документы, выданные МСЭК, остаются в силе, а вместе с ними – все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги.

Если статус пожизненный, повторный осмотр проходить не нужно. Также не нужно продлевать инвалидность:

  • людям с тяжелыми нарушениями здоровья (онкология, полная слепота, потеря конечностей и другие случаи);
  • тем, кто находится в зоне боевых действий или на оккупированных территориях;
  • военным и правоохранителям, проходящим военную службу – до завершения службы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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