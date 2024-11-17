Сколько выплачивают раненым военным

Денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение военнослужащим

Раненым военнослужащим выплачивают денежное довольствие за последними должностями, но не больше четырех месяцев, сообщили в Министерстве обороны. После этого срока возможно продление выплат по решению военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Также военнослужащим, которые из-за ранений (контузии, травмы, увечья) находятся на стационарном лечении, в том числе и за границей, по заключению ВИК, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Кроме того, раненым военным, которым установлена ​​инвалидность, полагается единовременная денежная помощь. На сегодняшний день ее размер составляет:

1 миллион 211 тысяч гривен – для I группы инвалидности;

908,4 тысячи гривен – для II группы;

757 тысяч гривен – для ІІІ группы.

Как получить выплаты военнослужащим

Чтобы получить выплаты, нужно подать заявление в Министерство по делам ветеранов. Это можно сделать в бумажной или электронной форме (через ЦНАП или Единый государственный реестр ветеранов) или через программу «Дія».

Совет: Если у вас есть вопросы о выплатах раненым военнослужащим, звоните по телефону:

в Министерство обороны по номерам 15-12 и 0-800-500-442 ;

и ; в Министерство по делам ветеранов: 15-45 (далее выбрать 9).

(далее выбрать 9). Также можно проконсультироваться с юристами бесплатной правовой помощи по телефону 0800-213-103.

Все звонки бесплатные.

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