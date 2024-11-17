Новости Одессы и Одесской области

Сколько выплачивают раненым военным

Сколько выплачивают раненым военным

В нашу редакцию позвонила читательница. Ее сын получил тяжелое ранение, защищая Украину. Она попросила рассказать, какие выплаты ему положены.

Денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение военнослужащим

Раненым военнослужащим выплачивают денежное довольствие за последними должностями, но не больше четырех месяцев, сообщили в Министерстве обороны. После этого срока возможно продление выплат по решению военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Также военнослужащим, которые из-за ранений (контузии, травмы, увечья) находятся на стационарном лечении, в том числе и за границей, по заключению ВИК, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

Кроме того, раненым военным, которым установлена ​​инвалидность, полагается единовременная денежная помощь. На сегодняшний день ее размер составляет:

  • 1 миллион 211 тысяч гривен – для I группы инвалидности;
  • 908,4 тысячи гривен – для II группы;
  • 757 тысяч гривен – для ІІІ группы.

Как получить выплаты военнослужащим

Чтобы получить выплаты, нужно подать заявление в Министерство по делам ветеранов. Это можно сделать в бумажной или электронной форме (через ЦНАП или Единый государственный реестр ветеранов) или через программу «Дія».

Совет: Если у вас есть вопросы о выплатах раненым военнослужащим, звоните по телефону:

  • в Министерство обороны по номерам 15-12 и 0-800-500-442;
  • в Министерство по делам ветеранов: 15-45 (далее выбрать 9).
  • Также можно проконсультироваться с юристами бесплатной правовой помощи по телефону 0800-213-103.

Все звонки бесплатные.

Читайте также: Путь к восстановлению: как «Неопалимі» помогают украинцам преодолеть последствия войны (видео).

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua