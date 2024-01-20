Сотрудники «скорой» требуют деньги: куда жаловаться?

Иногда случается так, что сотрудники скорой или, как сейчас говорят, экстренной помощи требуют деньги за услуги, притом, что всю экстренную медицинскую помощь пациенты должны получать абсолютно бесплатно.
В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) напомнили, что если врачи требуют деньги, следует обратиться с письменной жалобой в Департамент здравоохранения в вашем городе или регионе и в НСЗУ:
- позвонить в контакт-центр по телефону 16-77;
- отправить письмо по почтовому адресу: г. Киев, пр-т Степана Бандеры, 19, индекс 04073;
- отправить письмо по электронной почте: [email protected];
- заполнить форму на сайте (нажать «Зворотній зв’язок»).
Ранее мы рассказывали, как вызвать экстренные службы, если отсутствует мобильная связь.