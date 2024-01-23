Как проверяют места жительства переселенцев

Жители частных домов в отопительный сезон имеют право на субсидию для приобретения твердого печного бытового топлива: угля или дров. Если семья еще не получала субсидию на твердое топливо в 2023 году, можно обратиться за ней и в январе-феврале 2024 года.

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