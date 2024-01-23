Как проверяют места жительства переселенцев

С августа 2023 года Нацсоцслужба проверяет фактическое место жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Цель проверок – выявить людей, которые получают госпомощь на проживание незаконно.
По информации Национальной социальной сервисной службы, проверяют не всех подряд, а только если есть подозрения, что человек не проживает по указанному адресу.
Как проходит проверка места жительства ВПЛ
- За два дня человека предупреждают о проверке по телефону или присылают сообщение, например, на Вайбер.
- Если человек сообщил о своем отсутствии в связи с пребыванием у родственников или, например, с отпуском, проверка откладывается на две недели.
- Если человека не будет по месту жительства и через две недели, то составят акт и оставят официальное сообщение о необходимости в срок до 14 рабочих дней прибыть в орган соцзащиты по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.
ВАЖНО! Непрохождение идентификации ВПЛ в течение 30 календарных дней является причиной отмены выплат.
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