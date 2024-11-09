Новости Одессы и Одесской области

В Одессе дрон попал в жилой комплекс: загорелось само здание и автомобили (фото)

В Одессе дрон попал в жилой комплекс: загорелось само здание и автомобили (фото)

В полночь, 9 ноября, российский ударный беспилотник попал в один из одесских жилых комплексов. На месте начался пожар, загорелись квартиры одесситов и автомобили во дворе. 

Третью ночь подряд не прекращается террор против жителей Одессы, который устраивает российская армия. Ее дроны, начиненные взрывчаткой, летят по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

В ночь с 8 на 9 ноября удар пришелся по одному из многоквартирных жилых комплексов города. На месте начался пожар, воспламенились квартиры и машины жильцов во дворе.

Спустя час спасатели смогли справиться с пожаром. Информации о том, сколько одесситов пострадало, пока не поступало.

приліт по ЖК 9 листопада
приліт по ЖК 9 листопада
приліт по ЖК 9 листопада
приліт по ЖК 9 листопада

Тревогу этой ночью объявили в 23:20 8 ноября, сама атака продолжалась около полутора часов. В городе было очень шумно — стреляли зенитные орудия, пулеметы, взрывались шахеды — сбитые, и те, что смогли прорваться через зенитный огонь противовоздушной обороны.

Российские военные традиционно запускали по Одессе свои беспилотники с территории временно оккупированного Крыма, и те заходили на город с моря.

приліт по ЖК 9 листопада

Перед этим «Одесская Жизнь» рассказывала про последствие российских атак в предыдущие две ночи:

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Редакция ПРОФИЛЬ
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