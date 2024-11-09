Где могут получить помощь одесситы, чьи дома пострадали от ночной атаки

Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса Офiцiйно».

Штаб работает по адресу: ул. Овидиопольская дорога, 3. Здесь сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи, а также предоставляют консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

Штаб будет работать сегодня в течение дня.

Кроме того, жители поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Е. Танцюры (ул. Генерала Петрова), 22 с 08:30 до 17:00 (в рабочие дни).

Телефон для справок: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Напомним, в ночь на субботу, 9 ноября, вооруженные силы рф совершили массированную атаку с помощью ударных дронов по Одессе и пригороду. Один из беспилотников попал в жилой комплекс. На месте начался пожар, загорелись квартиры одесситов и автомобили во дворе.

Кроме того, в результате вражеской атаки разрушен частный дом, где также начался пожар. Погибла женщина, а ее муж и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Всего, по данным ОВА, были повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и десятки частных автомобилей. Пострадали 13 человек, среди них двое детей 2020 и 2008 годов рождения. Восемь пострадавших были госпитализированы.