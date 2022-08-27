Психологическая помощь украинцам: куда обращаться?

Каждый день наши сограждане теряют близких, здоровье, жилье, работу. Все эти факторы не проходят бесследно. По данным Министерства здравоохранения, около 60% украинцев нуждаются в психологической помощи.

Помогают преодолеть стресс, связанный с войной, специалисты Национальной психологической ассоциации.

Бесплатная «горячая линия» работает в формате аудио- и видеозвонков. Каждый желающий может позвонить с 10:00 до 20:00 по номеру: 0-800-100-102. Администратор примет звонок, определит удобный формат работы (аудио или видео) и направит к свободному психологу.

Психологическую помощь оказывают и украинцам за границей. Например, в Польше, где находится огромное количество наших беженцев, можно позвонить по телефону (+48) 800-088-141, а в Чехии – по телефону (+420) 800-012-058. Звонки со всех мобильных операторов соответствующих стран бесплатные. Психологическую поддержку предоставляют также во Франции, Италии, Великобритании и других странах.

При необходимости администраторы могут направить к другим специалистам – предоставят действующие бесплатные контакты.

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