Новости Одессы и Одесской области

Психологическая помощь украинцам: куда обращаться?

Психологическая помощь украинцам: куда обращаться?

Каждый день наши сограждане теряют близких, здоровье, жилье, работу. Все эти факторы не проходят бесследно. По данным Министерства здравоохранения, около 60% украинцев нуждаются в психологической помощи.

Помогают преодолеть стресс, связанный с войной, специалисты Национальной психологической ассоциации.

Бесплатная «горячая линия» работает в формате аудио- и видеозвонков. Каждый желающий может позвонить с 10:00 до 20:00 по номеру: 0-800-100-102. Администратор примет звонок, определит удобный формат работы (аудио или видео) и направит к свободному психологу.

Психологическую помощь оказывают и украинцам за границей. Например, в Польше, где находится огромное количество наших беженцев, можно позвонить по телефону (+48) 800-088-141, а в Чехии – по телефону (+420) 800-012-058. Звонки со всех мобильных операторов соответствующих стран бесплатные. Психологическую поддержку предоставляют также во Франции, Италии, Великобритании и других странах.

При необходимости администраторы могут направить к другим специалистам – предоставят действующие бесплатные контакты.

Вы также можете узнать:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить