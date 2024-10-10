Психологічні вправи, які знижують тривожність: поради шкільного психолога для батьків і дітей

Три головні завдання психолога

Психолог у школі підтримує, допомагає та скеровує всіх учасників навчального процесу. І робить найважливіше — щоб кожна дитина почувалася у школі комфортно, хотіла до неї ходити, навчатися та відчувати себе щасливою.

Непорозуміння у родині, проблеми у стосунках з педагогами, однолітками — це незначна частина питань, які турбують дітей насамперед підліткового віку.

Шкільний психолог навчає їх навичкам ефективного спілкування, вчить розв’язувати конфліктні ситуації. Коли дитині просто хочеться, щоб на неї зайвий раз звернули увагу, педагогам та батькам потрібно її підтримати.

— Головні завдання у нашій роботі — уважно вислухати, дати слушні поради і обов’язково допомогти. Адже дитинство та майбуття юного покоління мають бути прекрасними, тому дітям не варто «обрізати крила», — поділилась думкою Юлія Березянська.

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Окрім індивідуальної роботи, шкільний психолог також проводить заходи задля профілактики та збереження психічного, соціального та емоційного здоров’я та стану дітей у школі. Це лекції про булінг, сексуальне виховання, про адаптацію до школи тощо.

Як подолати стрес?

З метою запобігання стресу та задля емоційного відновлення й психоемоційного комфорту пані Юлія регулярно проводить з дітьми тренінг «Ти як?»

Впродовж таких занять учні виконують різні вправи для подолання тривожності: «Черепаха», «Тут і зараз», тести на пізнання себе, переглядають відео про ментальне здоров’я, а також створюють галерею малюнків «На хвилях позитиву». На завершення діти кажуть один одному компліменти, створюючи «Колекцію теплих слів».

— Я намагаюсь створити для дітей комфортне середовище, прищепити відчуття дружелюбності, довіри та позитивного ставлення один до одного. Психолог насамперед має бути другом і тією людиною, яка вислухає та дасть вірну пораду. Раджу використовувати психологічні хвилинки, вправи для подолання тривожності та стресу: «Ритмічне дихання», «Настрій», «Ледачий кіт», «Веселка», які позитивно впливають на дитину та зменшують тривожність, — розповіла шкільний психолог Юлія Березянська. – Не бійтеся разом з дітьми мріяти та планувати, що будете робити після війни. Такі роздуми та розмови надихають і стабілізують, а також додають впевненості у майбутньому.

Поради шкільного психолога батькам

Не порівнюйте дитину з іншими дітьми.

Не акцентуйте увагу на невдачах, адже труднощі можна подолати.

Хваліть дитину за будь-які успіхи.

Регулярно цікавтеся шкільними справами, розпитуйте про почуття, настрій, емоційно підтримуйте.

Беріть участь у шкільному житті та формуйте позитивне ставлення до школи та вчителя.

Діліться своїми радощами і смутком. Розуміння подій, що відбуваються в житті всіх членів сім’ї, єднає.

Вправа «Ледачий кіт»

Ця вправа допоможе зняти м’язову напругу. Уявіть, що ви лінивий кіт, який щойно прокинувся після приємного сну. Широко позіхніть. Помурчіть, як кіт. Тепер витягніть руки, ноги та спину — і потягніться повільно, як кіт — та розслабтеся.

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