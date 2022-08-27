Провериться на аллергию: где это могут сделать одесситы?

Аллергия – бич современного человека. Она может возникнуть от любых продуктов, цветов или обычной бытовой пыли. И насморк, повышенное слезоотделение, кашель – это далеко не все признаки аллергической реакции организма. Чтобы узнать, от чего следует держаться подальше, вам нужно сдать только анализ крови.

Исследования на аллерген: как это делать правильно?

Однако прежде, чем идти в лабораторию, правильнее будет посетить врача-аллерголога, который осмотрит вас и даст направление на анализы. Если же вы не хотите или не можете посетить врача, сдать анализ крови на аллерген вы можете самостоятельно.

Проводить исследования на аллерген нужно только тогда, когда вы чувствуете себя здоровым. Сдавать кровь нужно на пустой желудок, за 2-3 дня до исследования исключить аллергенные продукты, а за 3-7 дней прекратить прием антигистаминных препаратов. Кроме того, нельзя сдавать анализы при повышенной температуре тела, острых воспалительных процессах, обострении желудочно-кишечных заболеваний.

Сколько стоит анализ на аллергию в Одессе?

В лаборатории «Смартлаб» анализ крови на несколько аллергенов стоит 1050 гривен и будет готов через три дня. Также если вы подозреваете, какой именно продукт или растение вызывают у вас аллергию и хотите это проверить, вам придется заплатить 250 гривен. В лаборатории существует система скидок: по воскресеньям анализы стоят дешевле на 15%, а по понедельникам 20%-ная скидка предоставляется только пенсионерам. Также есть специальная система скидок для переселенцев.

В лаборатории «Инвиво» вы можете сдать анализы на бытовую, пищевую аллергию или ту, что вызывают живые организмы. Анализы на конкретный аллерген вам обойдутся от 150 гривен. При записи онлайн анализы будут стоить дешевле – от 135 гривен.

В лаборатории CSD вы также можете проверить реакцию своего организма на конкретный аллерген. Здесь это будет стоить 220 гривен, а результат вы получите через пять рабочих дней. Также вы можете сдать анализы на несколько пищевых или ингаляционных аллергенов и тех, что находятся в пыльце растений. Это обойдется в 960 гривен и ответ будет готов через 2,5 рабочих дня.

Сдать анализы вы можете в любой лаборатории Одессы, но прежде, чем идти туда, лучше получить справку по телефону или записаться на сайте.

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Лаборатории в Одессе: куда обращаться?

Лаборатории «Смартлаб», телефон: (0800) 750-070;

Лаборатории «Инвиво», телефон: (0800) 210-777;

Лаборатории CSD, телефон: (0800) 330-075.

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