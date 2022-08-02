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«Доступные лекарства»: новые правила получения бесплатных препаратов

«Доступные лекарства»: новые правила получения бесплатных препаратов

Несмотря на полномасштабную войну, в нашей стране продолжает работать программа «Доступные лекарства». Пациенты, требующие амбулаторного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета первого/второго типа, несахарного диабета, бронхиальной астмы, расстройств психики и поведения, эпилепсии, могут получить входящие в программу лекарственные средства безвозмездно или с небольшой оплатой.

Где взять рецепт на «Доступные лекарства»?

В настоящее время пациенты могут получать «Доступные лекарства» в аптеке как по электронному, так и бумажному рецепту. Получить рецепт в бумажном виде можно у врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, независимо от наличия декларации с ним.

Учитывая наличие/отсутствие препаратов инсулина, врачам разрешается, выписывая бумажные рецепты, указывать не торговые названия препаратов, а следующие данные: инсулин человеческий генно-инженерный короткого или среднего действия, аналог инсулина ультракороткого действия, аналог инсулина длительного действия или комбинированные инсулины.

Если у врача есть доступ к электронной системе здравоохранения, он создаст электронный рецепт – номер рецепта и код подтверждения поступят на телефон пациента.

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Как получить доступные лекарства?

Для того чтобы начать получать «доступное лекарство» во время военного положения, пациенту необходимо:

для получения лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа обратиться:

  • к своему врачу, с которым заключена декларация и есть связь;
  • к любому другому семейному врачу (если вы вынуждены были сменить место жительства), терапевту или педиатру, с которым декларации нет. Ведь первичная помощь для внутренне перемещенных лиц предоставляется в полном объеме. Врач проведет осмотр, диагностику, назначит необходимое лечение, в том числе медикаментозное;

если необходимы лекарства при нарушении психики и поведения, эпилепсии – до войны рецепты на лекарства против расстройств психики и поведения, эпилепсии могли выписать только психиатр или невролог. Но чтобы получить повторный рецепт во время военного положения, можно обратиться к любому врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь (терапевт, семейный врач), наличие декларации для этого не обязательно. Важно, чтобы у пациента был план лечения от психиатра или невролога, внесенный в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ);

если пациенту следует прописать первую схему лечения инсулином, то это делает врач-эндокринолог. Изменения в схему вносит он же. А после утверждения схемы выписывать рецепты на инсулины может и семейный врач;

против несахарного диабета первый рецепт должен выписать также врач-эндокринолог, за повторным рецептом можно обращаться к врачам, оказывающим первичную медицинскую помощь. Далее – врач выписывает собственно рецепт на нужные пациенту лекарства.

С этим рецептом пациент может обратиться в аптеку, имеющую договор с НСЗУ на отпуск лекарства, и получить бесплатные препараты. Найти ближайшую аптеку можно по телефону 16-77 (контакт-центр НСЗУ).

Кстати, напомним: с 1 августа 2022 года, для покупки антибиотиков в аптеке нужно будет предъявить электронный рецепт.

Ранее мы рассказывали, подорожают ли «Доступные лекарства» в связи с ростом доллара.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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