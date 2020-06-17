Автокрепёж для колёс: колесные болты, гайки, шпильки

Для того, чтобы прикрепить диск колеса на автомобиле к ступице, необходим специальный крепёж. Обычно используются стандартные автомобильные болты. Однако технический прогресс и желание обезопасить свою машину привели к тому, что появились и особые виды крепежа. Разберёмся, что сейчас можно найти в этой области на рынке автодеталей.

Типы крепежа для колёс

Современные колёса для автотранспорта крепятся следующими способами:

Болтовое крепление. Колесные болты вкручиваются через отверстие в ступице и фиксируются гайками.

Крепление на шпильках – стержнях с нарезанной резьбой на обеих концах. Один конец ввинчивается в основу (для колеса – втулку), второй остаётся снаружи, и диск крепится к нему с помощью гайки. Сами шпильки при этом могут быть вворачиваемыми (то есть закручивающимися в отверстия на ступице), запрессованными (то есть технологически превращёнными в одно целое со ступицей) или закладные (резьба наносится с одного конца, а внутри используется специальная головка, которая удерживает шпильку от проворота в гнезде при закручивании гаек).

Крепление на оси. В современных автомобилях практически не применяется. Использовалось для старых (до 30-х годов XX века) автомашин, сейчас применяется для мотоциклов и другого малолитражного транспорта.

Бездисковое крепление. Оно характерно для спецтехники и большегрузных автомобилей, где детали колеса крепятся к ступице с помощью клиньев или других элементов. В автомобилях Украины что-то подобное можно встретить только на старых моделях «Авто КРАЗ». С 90-х годов прошлого века такая конструкция практически не используется.

Но, поскольку самыми распространёнными видами креплений являются те, где используются болты или гайки, в дальнейшем речь пойдёт именно о них.

Как выбрать болты на колеса

Выбирая болты для колёс, нужно ориентироваться на следующие моменты:

Предусмотренная фирмой-производителем конструкция. Именно с этого надо и начинать. Выбирая болты для колес, нужно брать те, что произведены в той же стране и на том же предприятии. Лишь если по каким-то причинам нет возможности установить «родной» крепёж, тогда можно экспериментировать и подгонять по месту нештатные крепления.

Назначение. Крепёж для колёс может быть как обычным, так и разработанным для предотвращения краж (секретки гайки на колеса служат именно для этого – чтобы посторонний не смог демонтировать колесо и унести его с собой).

Выбирая болты, нужно ориентироваться на следующее:

Направление резьбы. Обычно производители устанавливают для своих деталей стандартную правую резьбу – однако есть риск столкнуться с левой резьбой. Здесь ничего изменить нельзя – можно лишь подобрать деталь с правильным направлением.

Шаг резьбы. Обычно он стандартизирован, и на практике используется один вариант из примерно десятка разных конструкций. Опытный водитель или автомастер способен на ощупь определить, какая резьба используется для крепления колёс в конкретном автомобиле – однако тем, у кого нет должного опыта, определять шаг придётся по маркировке деталей, в крайнем случае – по измерениям на самой детали.

Секретки и эксцентрики

Для автомобилей частым видом кражи является похищение колёс. Учитывая, что колесо (с диском, камерой, шиной и прочими элементами конструкции) – довольно дорогая деталь, кража окупается.

Чтобы предотвратить её используются:

Секретные болты на колеса. В них требуется использовать внутренний узор внутри болта. Для штатного демонтажа колеса нужен специальный ключ, форма которого совпадает с узором крепления.

Гайки-эксцентрики. Принцип защиты тот же самый, но под неподходящим ключом проворачивается не головка болта, а сама гайка, состоящая из двух половин.

ВАЖНО: В некоторых случаях «секретки» (как болты. так и гайки) можно снять, силой набив на внешнюю поверхность инструмент для демонтажа. Такой инструмент вряд ли окажется на руках у автовора, но в оборудованной мастерской он точно будет. Но если в автомобиле используются литые диски и посадочные колодцы для крепежа – демонтаж хотя и возможен, но он обойдётся слишком дорого. Если за машиной охотятся те, кто имеет доступ к соответствующим инструментам – проще защитить весь автомобиль целиком, не ограничиваясь лишь крепежом колёс.

Проставки

В тех случаях, когда при тюнинге стандартный крепёж не выполняет всех задач, используются кольца-проставки. Их задача:

Изменить величину выступа диска при тюнинге. Проставки способны дать от 3 до 20 мм дополнительно.

Изменить количество крепёжных отверстий. Кольца позволяют надёжно посадить диск на меньшее количество шпилек или болтов, чем предусмотрено конструкцией.

Сила крепления

Большинство владельцев автомашин затягивают болты и гайки на колёсах исключительно по ощущению («Тяжело пошла – значит, хватит крутить»). Однако для серьёзных гонок или поездок по пересечённой местности нужно учитывать прилагаемые усилия, используя динамометрический ключ.

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