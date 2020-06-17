Контроль на дорогах: полиция будет выполнять работу “Укртрансбезопасности”

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Национальной полиции взять на себя контроль за соблюдением перевозчиками габаритно-весовых норм для грузовиков. То есть принять к исполнению обязанность, которая находится в компетенции “Укртрансбезопасности”.

Об этом сообщил Офис президента.

Согласно сообщению, перегруженные фуры уже разбивают не только старые дороги, но и те которые начали прокладывать в рамках программы “Большое строительство”.

Ранее сообщалось, что новый комплекс габаритно-весового контроля установят на мосту через Хаджибейский лиман в Одесской области.

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