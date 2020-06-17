Что почем: где в Одессе найти дешевые маски и антисептики?

В связи с эпидемией коронавируса в стране продолжается карантин, поэтому маски и антисептики до сих пор актуальны. Корреспонденты «Одесской жизни» прошлись по городу и выяснили, насколько изменилась цена на защитные средства, а также, где в Одессе маски, повязки и антисептики самые дешевые.

Аптеки

В аптеках цены на защитные средства самые высокие, да и выбор здесь не особо большой. В некоторых сетях до сих пор в наличии нет обычных одноразовых масок. Если раньше упаковку стерильных масок можно было купить за 10 грн., то с началом карантина стоимость одной штуки колебалась от 15 до 60 грн. Сегодня просят 10-13 грн. за штуку. А вот респираторы до карантина обычно продавали по 15-25 грн., сейчас их цена — от 30 до 200 грн. и выше.

Из антисептиков до начала эпидемии в аптеках, кроме антибактериальных салфеток, ничего не было. Вместо этого предлагали этиловый (медицинский) спирт. Его цена в начале пандемии составляла от 25 до 60-70 грн. за 100 мл, а сегодня — 35-40 грн.

Что касается антисептических средств, то сейчас без проблем можно приобрести санитайзер — от 35 до 70 грн., антибактериальные влажные салфетки — от 7 до 30 грн. и другие дезинфицирующие средства — от 60 до 500 грн.

Продуктовые магазины и супермаркеты

Маски и антисептики также можно найти во многих магазинах. Эти товары обычно находятся в прикассовой зоне. В супермаркете цена антисептиков разных объемов — от 30 до 200 грн., в то время как в начале карантина их стоимость была от 50 грн. до 400 грн. А вот маски в супермаркетах дешевле, чем в аптеках. Еще с апреля за одну штуку просят всего 8 грн. Респираторы в подобных магазинах продают редко.

Магазины косметики и бытовой химии

В масс-маркетах одноразовые маски продают по аналогичной цене — 8 грн. за штуку, а за упаковку просят около 50 грн. Стоимость многоразовых масок и респираторов в среднем 39-45 грн.

Ассортимент дезинфицирующих средств в масс-маркетах самый разнообразный: от спрея до антибактериального крема для рук с эффектом увлажнения. Минимальная цена самого обычного антисептика — 20 грн., бактериальный гель дороже — за него просят от 30 до 50 грн., а вот цена крема для рук держится примерно на уровне 40 грн.

Найдутся защитные средства и в эконом-магазинах. Там они, кстати, самые дешевые. К примеру, цена одноразовой маски составляет всего 5 грн., многоразовой — 15-20 грн. Антисептики в цене не меняются — один тюбик можно купить за 30 грн.

За время карантина стоимость защитных средств изменилась таким образом:

Цена Одноразовые маски Антисептики Медицинский спирт До карантина от 1,50 до 2 грн. за 1 шт. от 20 до 30 грн. за 50 мл от 25 до 30 грн. за 100 мл На карантине от 15 до 60 грн. за 1 шт. от 50 до 130 грн. за 50 мл от 40 до 60 грн. за 100 мл После карантина от 5 до 13 грн. за 1 шт. от 30 до 50 грн. за 50 мл от 35 до 45 грн. за 100 мл

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