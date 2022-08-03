Что будет с долларом и гривной до конца 2022 года?

Война нанесла весьма ощутимый удар по экономике нашей страны. Чтобы «продержаться на плаву», Нацбанку в очередной раз пришлось запустить печатный станок. Поэтому резкий скачок курса доллара в украинских обменниках и банках был достаточно предсказуем.

На этом фоне Нацбанк запретил обменникам в открытую выставлять табло с курсом валют. То есть, чтобы узнать, почем можно купить или продать доллар, теперь нужно зайти в обменный пункт, где курс в формате приказа или распоряжения вывесят у кассы. Регулятор объяснил это «целью минимизации спекуляций и создания действительно конкурентной среды». В Киеве, например, практически исчезли многочисленные мигающие табло с курсом валют, а вот в Одессе пока это сделано не везде.

Что происходит на валютном рынке и что будет с гривной до конца года, выясняла «Одесская жизнь».

С начала российского вторжения Нацбанк отменил плавающий курс и ввел фиксированный – 29,25 гривны за доллар. Такая мера была необходима для обеспечения стабильной работы финансовой системы. Фиксация курса и сегодня обязательна.

Вместе с тем война в нашей стране длится уже шестой месяц. За это время в украинской и мировой экономике произошли существенные изменения. Гривна неуклонно ослабевала – официальный курс национальной валюты на уровне 24 февраля уже не соответствовал реальности. Держать его дальше, «сжигая» для этого валютные резервы, было невозможно, объясняют в Нацбанке. Поэтому курс гривны по отношению к доллару был зафиксирован на новом, более устойчивом уровне.

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Нацбанк «обрушил» украинскую валюту на 25%. И сегодня официальный курс НБУ составляет 36,57 гривны за доллар.

На это моментально отреагировали банки и обменные пункты. Уже к 28 июля в одесских обменниках доллар перевалил за психологическую отметку в 40 гривен. А к началу августа сдать доллар можно было в среднем по 39,5, в банках – по 39 гривен.

Как купить доллары по хорошей цене?

Нацбанк с 21 июля разрешил банкам продавать гражданам безналичную валюту на сумму до 50 тысяч гривен в месяц – при условии размещения ее на депозит как минимум на три месяца. Плюс в том, что сделать это можно по официальному фиксированному курсу – 36,57 гривны за доллар. Максимальная наценка – 1%. А по истечении срока депозита у клиента есть возможность снять уже наличную валюту.

Правда, банкам, отмечают в НБУ, для реализации этого предложения на практике необходимо некоторое время. И пока такую услугу клиентам готов предоставить только Monobank. По информации финучреждения, с 1 августа должна стартовать продажа валюты в приложении – без дополнительных комиссий.

Впрочем, в НБУ уверяют, что долларовый скачок – это ненадолго. На безналичном рынке, информируют финансисты, – излишек валюты. К тому же Украина получит от США грант на 5,4 миллиарда долларов. Надеются в Нацбанке и на дополнительные валютные поступления в результате увеличения экспорта, особенно зерна.

Кроме того, НБУ решил продавать валюту на наличный рынок, чего раньше не было никогда. И разрешил банкам продавать населению наличной валюты больше. Эта мера, считают финансисты, должна ослабить обесценивание гривны.

Вместе с тем некоторые эксперты к будущему гривны относятся не столь оптимистично. По их мнению, если война будет продолжаться, то уже в конце года курс в обменниках может достичь 50 гривен за доллар.

Если же ситуация на фронте будет благоприятной, то гривна может укрепиться и даже вернуться к предыдущим показателям. Зависит курс национальной валюты также и от уровня финансовой помощи со стороны западных партнеров.

Фото: news.finance.ua, Бизнес-Комментарии, Главком