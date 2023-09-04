Как и где можно купить валюту онлайн с помощью смартфона: инструкция

Национальный банк разрешил украинцам покупать валюту онлайн без дополнительных условий, как это было с начала полномасштабного вторжения. Услуга уже доступна для клиентов monobank и Приватбанка.
С 29 августа Нацбанк ослабил валютные ограничения:
- впервые с начала полномасштабной войны банкам разрешили продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.
- Теперь такие операции будут проводиться по курсу, установленному банком. Украинцы могут приобрести в месяц иностранную валюту на сумму до 50 000 грн (в эквиваленте) в одном банке.
- Если раньше можно было покупать валюту с ее размещением на неразрывном банковском депозите сроком от трех месяцев на сумму, эквивалентную 100 000 грн. Теперь ее увеличили до 200 000 грн.
Как приобрести безналичную валюту в Приватбанке
Клиенты Приватбанка могут приобрести иностранную валюту для зачисления на валютные карты или счета. Это можно сделать онлайн в мобильном приложении “Приват24”.
Как сообщает пресс-служба банка, валюта клиентам доступна по текущему карточному курсу финучреждения. Сумма, доступная для обмена, не должна превышать 50 тысяч гривен в календарный месяц.
Для этого нужно:
- зайти в меню «Переводы на карты»;
- выбрать гривневую карту, с которой будет списана сумма за валюту;
- выбрать валютную карту, на которой появится приобретенная валюта;
- набрать необходимую сумму и указать тип валюты;
- нажать “Продолжить”
- нажать «Оплатить».
В случае, если нет валютной карты, можно оформить ее онлайн. Услуга доступна в Приват24 без необходимости посещения отделения банка.
Чтобы сделать это, необходимо:
- на главной странице приложения надо выбрать пункт “Кошелек”;
- нажать “Добавить”;
- выбрать тип карты (в данном случае “цифровая”)
- выбрать “дебетовая” карта, желаемую платежную систему (Visa или Mastercard) и желаемую валюту (доллар США или евро)
- нажать “Добавить”.
Как работает услуга в monobank
Клиенты Монобанка также могут воспользоваться услугой покупки долларов и евро в приложении.
Валюту можно купить по действующему курсу. Для этого необходимо:
- выбрать валютную карту, на которую желаете поместить деньги;
- выбрать пункт меню “пополнить карту”;
- выбрать гривневую карту, с которой будет списана национальная валюта;
- ввести необходимую сумму (в рамках ограничения НБУ) и подтвердить покупку;
- после этого сумма в валюте появится на валютной карте, и соответствующая сумма будет списана с гривневого счета.
Как оформить валютную карту в monobank:
- откройте меню «Карты и счета», выберите «Открыть карту или счет»,
- перейдите к разделу «Карты».
- Укажите желаемую валюту будущей карты и выберите Открыть.
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