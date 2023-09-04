Как и где можно купить валюту онлайн с помощью смартфона: инструкция

Национальный банк разрешил украинцам покупать валюту онлайн без дополнительных условий, как это было с начала полномасштабного вторжения. Услуга уже доступна для клиентов monobank и Приватбанка.

С 29 августа Нацбанк ослабил валютные ограничения:

впервые с начала полномасштабной войны банкам разрешили продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.

Теперь такие операции будут проводиться по курсу, установленному банком. Украинцы могут приобрести в месяц иностранную валюту на сумму до 50 000 грн (в эквиваленте) в одном банке.

Если раньше можно было покупать валюту с ее размещением на неразрывном банковском депозите сроком от трех месяцев на сумму, эквивалентную 100 000 грн. Теперь ее увеличили до 200 000 грн.

Как приобрести безналичную валюту в Приватбанке

Клиенты Приватбанка могут приобрести иностранную валюту для зачисления на валютные карты или счета. Это можно сделать онлайн в мобильном приложении “Приват24”.

Как сообщает пресс-служба банка, валюта клиентам доступна по текущему карточному курсу финучреждения. Сумма, доступная для обмена, не должна превышать 50 тысяч гривен в календарный месяц.

Для этого нужно:

зайти в меню «Переводы на карты»;

выбрать гривневую карту, с которой будет списана сумма за валюту;

выбрать валютную карту, на которой появится приобретенная валюта;

набрать необходимую сумму и указать тип валюты;

нажать “Продолжить”

нажать «Оплатить».

В случае, если нет валютной карты, можно оформить ее онлайн. Услуга доступна в Приват24 без необходимости посещения отделения банка.

Чтобы сделать это, необходимо:

на главной странице приложения надо выбрать пункт “Кошелек”;

нажать “Добавить”;

выбрать тип карты (в данном случае “цифровая”)

выбрать “дебетовая” карта, желаемую платежную систему (Visa или Mastercard) и желаемую валюту (доллар США или евро)

нажать “Добавить”.

Как работает услуга в monobank

Клиенты Монобанка также могут воспользоваться услугой покупки долларов и евро в приложении.

Валюту можно купить по действующему курсу. Для этого необходимо:

выбрать валютную карту, на которую желаете поместить деньги;

выбрать пункт меню “пополнить карту”;

выбрать гривневую карту, с которой будет списана национальная валюта;

ввести необходимую сумму (в рамках ограничения НБУ) и подтвердить покупку;

после этого сумма в валюте появится на валютной карте, и соответствующая сумма будет списана с гривневого счета.

Как оформить валютную карту в monobank:

откройте меню «Карты и счета», выберите «Открыть карту или счет»,

перейдите к разделу «Карты».

Укажите желаемую валюту будущей карты и выберите Открыть.

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