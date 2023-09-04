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Как и где можно купить валюту онлайн с помощью смартфона: инструкция

Как и где можно купить валюту онлайн с помощью смартфона: инструкция

Национальный банк разрешил украинцам покупать валюту онлайн без дополнительных условий, как это было с начала полномасштабного вторжения. Услуга уже доступна для клиентов monobank и Приватбанка.

С 29 августа Нацбанк ослабил валютные ограничения:

  • впервые с начала полномасштабной войны банкам разрешили продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.
  • Теперь такие операции будут проводиться по курсу, установленному банком. Украинцы могут приобрести в месяц иностранную валюту на сумму до 50 000 грн (в эквиваленте) в одном банке.
  • Если раньше можно было покупать валюту с ее размещением на неразрывном банковском депозите сроком от трех месяцев на сумму, эквивалентную 100 000 грн. Теперь ее увеличили до 200 000 грн.

Как приобрести безналичную валюту в Приватбанке

Клиенты Приватбанка могут приобрести иностранную валюту для зачисления на валютные карты или счета. Это можно сделать онлайн в мобильном приложении “Приват24”. 

Как сообщает пресс-служба банка, валюта клиентам доступна по текущему карточному курсу финучреждения. Сумма, доступная для обмена, не должна превышать 50 тысяч гривен в календарный месяц.

Для этого нужно:

  • зайти в меню «Переводы на карты»;
  • выбрать гривневую карту, с которой будет списана сумма за валюту;
  • выбрать валютную карту, на которой появится приобретенная валюта;
  • набрать необходимую сумму и указать тип валюты;
  • нажать “Продолжить”
  • нажать «Оплатить».

В случае, если нет валютной карты, можно оформить ее онлайн. Услуга доступна в Приват24 без необходимости посещения отделения банка.

Чтобы сделать это, необходимо:

  • на главной странице приложения надо выбрать пункт “Кошелек”;
  • нажать “Добавить”;
  • выбрать тип карты (в данном случае “цифровая”)
  • выбрать “дебетовая” карта, желаемую платежную систему (Visa или Mastercard) и желаемую валюту (доллар США или евро)
  • нажать “Добавить”.

Как работает услуга в monobank

Клиенты Монобанка также могут воспользоваться услугой покупки долларов и евро в приложении. 

Валюту можно купить по действующему курсу.  Для этого необходимо:

  • выбрать валютную карту, на которую желаете поместить деньги;
  • выбрать пункт меню “пополнить карту”;
  • выбрать гривневую карту, с которой будет списана национальная валюта;
  • ввести необходимую сумму (в рамках ограничения НБУ) и подтвердить покупку;
  • после этого сумма в валюте появится на валютной карте, и соответствующая сумма будет списана с гривневого счета.

Как оформить валютную карту в monobank:

  • откройте меню «Карты и счета», выберите «Открыть карту или счет»,
  • перейдите к разделу «Карты».
  • Укажите желаемую валюту будущей карты и выберите Открыть.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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