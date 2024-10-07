Призвание быть учителем: «Я бы сделал образование бесплатным, честным, неподкупным»

Как «достучаться» до каждого

Живет Григорий Борисович в старинном доме на Дегтярной. Ныне деревянная лестница, ведущая в его квартиру, присыпана, словно мукой, густым слоем извести. Прошлым летом во время вражеского обстрела здесь вылетели все стекла. А недавно на чердаке нашли осколок российского снаряда. Сейчас коммунальщики делают ремонт.

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Война, убежден педагог, — трагедия не только множества смертей и искалеченных судеб. Она забрала у целого поколения украинцев возможность достойного образования. Онлайн-уроки — даже у хороших учителей — никогда не заменят непосредственного общения, контакта между учениками и учителем. Заинтересовать детей на онлайн-уроке — это, горько иронизирует педагог, как целоваться через тряпочку. При этом — в классах учеников много, и педагог должен «достучаться» до каждого. К тому же вряд ли, дети готовы качественно воспринимать, а учителя отдавать знания в промежутках между воздушными тревогами и вражескими «прилетами». Поэтому главным условием достойного образования Григорий Борисович считает мир в Украине.

Учитель — профессия артистическая

Его детство пришлось на годы второй мировой войны. А, окончив школу, тогда киевлянин, Григорий Редько решил поступать в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

— Творческий конкурс я выдержал на «отлично». А после того, как сдал общие предметы, оказалось, что в списке поступивших меня уже нет, — вспоминает Григорий Борисович. — Подошел к ректору, спросил, почему так произошло. И он ответил: наш институт готовит национальные кадры. Был 1952 год — разгул антисемитизма в СССР…

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Итак, артистом Григорию Редько стать не удалось. Но гены — фактор упрямый. И сегодня внучка артиста и дочь замечательного педагога Елена Григорьевна Редько — директор любимейшего одесситами и гостями города Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного.

Поступить в столичный вуз абитуриенту с «пятой графой» в паспорте было довольно проблематично. И он поступил в Гомельский педагогический институт, где был объявлен дополнительный конкурс на физико-математический факультет. Ведь учитель тоже творческая профессия — своего рода актер. А, когда в космос полетел Юрий Гагарин, Григорий Редько понял, что физика — это основа будущего человечества.

Лейденскую банку — собственноручно

Институт он окончил с отличием. И начал преподавать физику в одесской школе №107.

— Мой первый класс был удивительный, — делится педагог, — У нас сложились дружеские отношения. Практически, не было урока, на котором я не проводил бы эксперимент. Поэтому дети их не пропускали.

— Перед тем, как Григорий Борисович пришел к нам в шестом классе классным руководителем, старшие ребята говорили: придет к вам Гога — такое прозвище у него было, узнаете, что такое учитель, — вспоминает бывший ученик Григория Редько доцент Одесской морской академии Виктор Денисов. — Он открыл для нас журналы «Техника молодежи», «Юный техник». А простые приспособления для демонстрации физических явлений предлагал делать своими руками. Для таких учеников были повышенные оценки. Мы с приятелем делали эти приборы — Лейденскую банку, например, приносили на урок. И, в результате оказалось, что некоторые «середнячки» — в частности, и я — стали хорошо понимать физику. В общем — из разгильдяя он сделал меня человеком. Мы просто не могли не полюбить этот предмет.

И физик, и лирик

Григорий Редько не только физику преподавал — читал ученикам свои стихи, водил в филармонию на симфонические концерты. Именно в то время, в 60-е годы прошлого века, в обществе развернулась бурная дискуссия между «физиками» и «лириками» — кто важнее. В конце концов сошлись на том, что важны, как наука, так и искусство. А в личности педагога Григория Редько физика с лирикой слились воедино.

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— Поэзия никуда не годится, если в ней нет остроты мысли, которая открывается не сразу, — убежден Григорий Борисович. — Стихи — это не реклама, где все понятно с первого слова. Точно так же и физику надо читать много раз по разным источникам — чтобы понять ее суть. Я параллельно с фактами из физики приводил стихи, касающиеся этой темы. И все ждали новых тем, по которым обязательно были стихи. К тому же, я в свое время понял — чтобы стать настоящим учителем, надо многое уметь. Я понимал, что, если меня попросят решить задачу, то я решу. А если спросят: можете сравнить Чайковского с Мусоргским, сами сыграть сможете? Не смогу. Поэтому я закончил музыкальную школу в Одессе.

Физика в карантине и в самолете

Педагогический талант, уникальная методика преподавания Григория Редько не осталась без внимания. Ему предложили вести уроки физики для всех одесских школьников — телеуроки. Сначала в тестовом режиме их проводили в телецентре института инженеров связи имени Попова. Затем — на Одесском телевидении, в редакции «Для детей и юношества». Ведущей программы была легендарная диктор Нелли Харченко.

— Мы приходили в телестудию, нам делали павильон, и Григорий Борисович в прямом эфире проводил с нашим классом урок физики, — вспоминает Виктор Денисов, — По всем школам сообщали, что в такое-то время будет урок физики. И, если в школе был телевизор, все ученики могли его увидеть.

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Особенно актуальными стали телеуроки во время холерного карантина 1970 года. А после успеха на Одесском телевидении они появились в Киевском телеэфире, на центральном телевидении, в телепрограммах Болгарии, ГДР…

Уникальным стал урок физики, проведенный Григорием Редько в салоне летящего самолета. Посвящен он был проблемам авиации и космоса.

— Там совсем другие явления, перегрузки, — говорит Виктор Денисов, — и Григорий Борисович объяснял, что происходит и почему — при взлете, посадке, облачности, изменении температур…

Где получить хорошее образование?

Долгое время проработав в школе, Григорий Редько стал заведующим кафедрой методики преподавания физики в Южноукраинском государственном педагогическом университете имени Ушинского. После того, как он ушел, она постепенно сошла на нет. И сегодня такой кафедры в этом университете нет. Нет здесь и кафедры физики. А в Одесском национальном университете имени Мечникова абитуриенты, которые намерены изучать эту науку, должны поступить на физико-математический факультет. И поступающих, желающих изучать физику, становится все меньше…

Между тем физика — это колоссальный пласт человеческого мышления, убежден Григорий Редько. А школьное образование — основа дальнейшей жизни человека. Но сегодня, к сожалению, оно не дает прочного фундамента для высшего образования. Учителей не хватает, на вакансии принимают студентов. Нагружают их на полную. А когда им учится самим — непонятно.

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— Когда-то были прекрасные учителя, научные кружки. Сейчас, если есть деньги — дети пойдут заниматься, нет — не пойдут. Без денег с ними никто заниматься не будет. Оборудованные кабинеты физики и химии остались разве что в частных школах. И сегодня, чтобы дать ребенку хорошее образование, вероятно, надо отправлять его в частную школу, — говорит педагог. — Я бы сделал образование бесплатным, честным, неподкупным. С маленьких лет прививал бы детям любовь к знаниям, науке. Когда закончится война, надеюсь, кто-то из моих воспитанников станет учителем, о котором я мечтаю.

«Вы не учителя — вы мои ученики»

»Выход на пенсию» для творческих людей — понятие неприемлемое. И, несмотря на «заслуженный отдых», Григорий Борисович продолжал работать — в Одесском областном институте усовершенствования учителей.

— Я говорил: сегодня вы не учителя — вы мои ученики, — рассказывает Григорий Борисович. — И методику преподавания, которую нужно читать теоретически, я показывал на практике. То есть — проводил с ними уроки.

До сих пор учителя-ученики Григория Редько говорят, что его уроки повышения квалификации проходили на одном дыхании. А без него — «превратились в формальность, которую отвратительно посещать».

Стихи Григорий Борисович пишет всю свою жизнь. Сегодня в его творческом наследии 19 книг. Недавно вышел новый сборник «Шаги». Делу своей жизни, своему призванию он посвятил одно из стихотворений.

Где ты, счастье мое большое?

Школа, мел, урок, доска… То, что здесь связано с душою, С жилкой жизни у виска… Шкаф, учебники, приборы, Телекамера, экран… … Время ничего не унесло… Здесь хранится мое ремесло…

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