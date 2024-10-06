Сегодня в Украине праздник тех, от кого зависит будущее нации

В этот воскресный день, 6 октября, в Украине отмечают День учителя – праздник тех, кто посвятил свою жизнь учебной и воспитательной деятельности и от кого зависит будущее молодого поколения, а значит – и всей нашей нации.
По традиции День учителя в Украине празднуют в первое воскресенье октября. В 2024 году этот праздник приходится на день сегодняшний – 6 октября.
Как появился День учителя
Первые упоминания о празднике в честь учителей датируются 1947 годом, когда его начали впервые праздновать в бразильском городе Сан-Паулу. Местные власти распорядились, чтобы в каждом населенном пункте была школа. Учителей в Бразилии очень уважали, потому и выделили в их честь особый день.
Традиция празднования Дня учителя в Украине была введена в 1965 году, а официальным праздником советская власть сделала его только в 1980 году.
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В независимой Украине день работника образования, согласно указу президента, приобрел официальный статус с 1994 года. Датой Дня учителя в Украине выбрали первое воскресенье октября. Но из-за того, что праздник выпадает на выходные, все поздравляют своих преподавателей накануне праздника, как правило, в пятницу.
Кроме национального Дня учителя, в нашей стране также отмечают и Международный День учителя, который проводится ежегодно 5 октября. Именно в этот день в 1966 году в Париже состоялась Специальная межправительственная конференция, на которой были рассмотрены вопросы статуса учителей. На конференции был принят важный документ, в который вошел перечень постановлений о повышении статуса педагогов в интересах качественного образования.
Международный День учителя был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году, чтобы подчеркнуть глобальную роль педагогов в обществе. И в некоторых школах и учебных заведениях Украины также поздравляют учителей в этот день.
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Как празднуют День учителя в Украине
Празднование Дня учителя в Украине сопровождается рядом мероприятий, направленных на чествование педагогов:
- в школах и университетах устраивают торжественные концерты, где ученики выступают с благодарностями, стихами и песнями для учителей;
- ученики дарят своим учителям цветы и открытки, а также организуют мероприятия, на которых символически берут на себя обязанности учителей, чтобы выразить свое уважение к их ежедневному труду;
- коллективы педагогов часто собираются вместе на корпоративные мероприятия, где подводят итоги года, обсуждают важные вопросы и просто отдыхают в дружеской атмосфере.
Но стоит отметить, что война внесла свои коррективы в традиции празднования Дня учителя в Украине – и теперь многие учителя призывают учащихся не дарить им цветы или подарки, а отдавать собранные средства на ВСУ.
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Роль учителей в нашем обществе невозможно переоценить. Они формируют будущее страны, воспитывая новые поколения граждан, которые умеют мыслить, творить и работать для общего блага. А в сложные времена реформы образования и дистанционного обучения, особенно в дни войны, учителя показывают исключительную преданность своему делу, продолжая обучать и поддерживать детей даже в сложных условиях.
Так что не забудьте поздравить сегодня своих учителей и пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, достойной зарплаты и, конечно же, нашей скорой Победы и мирного неба в Украине!
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