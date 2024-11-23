В Одессе уже устанавливают новогодние елки (фото)

Некоторые заведения – магазины, кофейни – уже не только напоминают своим внешним видом о Рождестве и Новом годе, но и выглядят так, будто до них осталось совсем немного времени.

Корреспондент «Одесской жизни» уже увидела, как зеленые красавицы одеты в игрушки, тут же продаются украшения для них на любой вкус. Новогодние подарки, игрушки, сладости, даже рождественско-новогодние наряды – к вашим услугам.

И хотя многие витрины все еще напоминают о Хэллоуине и имеют другие сугубо осенние признаки, другие уже готовы встречать Рождество и Новый год, как видите на наших фото.

Кстати, напомним, что в прошлом году главную новогоднюю елку на Дерибасовской начали устанавливать 2 декабря.

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