Цены на ноябрьском Привозе: под дождиком – за салом

Привоз в последнюю декаду ноября: легкий дождик, тяжеловатый ветерок… Покупателей (или так показалось) меньше, чем обычно. И все равно их, как всегда, много. Конечно же, как и продуктов.
В какой валюте?
Пожилая пара:
– Вот и выбрались!.. А если дождь пойдет сильнее?
– Главное успеть купить все.
– Вот напокупаем, потом будут портиться… Не забывай о свете, который отключают… Мы уже выбросили жаркое из холодильника… Оно мне даже приснилась…
– Может, купим только сало и картошку?
– Ага, под дождем – за салом…
И, опять же, о сале на Привозе:
– Какое сало! Какое сало! Картинка, а не сало! Сколько стоит?
– Двести пятьдесят.
– Сколько, сколько?! Это в какой валюте?
– Конечно, в гривне. Кстати, есть и дороже.
– Дороже не надо! Да мне и ваше сало как-то не очень… Какое-то оно не такое, как я люблю…
А что же с ценами на «такое» и «не такое»?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 35-45 грн;
- лук – 30-35 грн;
- помидоры – 40-100 грн;
- свекла – 30-35 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огурцы – 70-90 грн;
- сладкий перец – 50-70 грн;
- баклажаны – 30-45 грн;
- капуста – 45-60 грн;
- чеснок – 110-140 грн;
- морковь – 30-40 грн;
- зелень в пучках – от 15-25 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 30-40 грн;
- груши – 50-110 грн;
- бананы – 50-70 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 80-100 грн;
- лимоны – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- сливы – 20-45 грн;
- виноград – 70-90 грн;
- хурма — 90-180 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 40-90 грн;
- брынза – 160-250 грн;
- творог – 80-120 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 240-260 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 160-170 грн;
- шея – 200-220 грн;
- лопатка – 130-140 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 90-110 грн;
- караси – 70-80 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-190 грн;
- карп – 70-120 грн.
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