Цены на ноябрьском Привозе: под дождиком – за салом

В какой валюте?

Пожилая пара:

– Вот и выбрались!.. А если дождь пойдет сильнее?

– Главное успеть купить все.

– Вот напокупаем, потом будут портиться… Не забывай о свете, который отключают… Мы уже выбросили жаркое из холодильника… Оно мне даже приснилась…

– Может, купим только сало и картошку?

– Ага, под дождем – за салом…

И, опять же, о сале на Привозе:

– Какое сало! Какое сало! Картинка, а не сало! Сколько стоит?

– Двести пятьдесят.

– Сколько, сколько?! Это в какой валюте?

– Конечно, в гривне. Кстати, есть и дороже.

– Дороже не надо! Да мне и ваше сало как-то не очень… Какое-то оно не такое, как я люблю…

А что же с ценами на «такое» и «не такое»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель – 35-45 грн;

лук – 30-35 грн;

помидоры – 40-100 грн;

свекла – 30-35 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огурцы – 70-90 грн;

сладкий перец – 50-70 грн;

баклажаны – 30-45 грн;

капуста – 45-60 грн;

чеснок – 110-140 грн;

морковь – 30-40 грн;

зелень в пучках – от 15-25 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки – 30-40 грн;

груши – 50-110 грн;

бананы – 50-70 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 80-100 грн;

лимоны – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

сливы – 20-45 грн;

виноград – 70-90 грн;

хурма — 90-180 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 40-90 грн;

брынза – 160-250 грн;

творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

задняя часть – 240-260 грн;

телячья шея – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задняя часть – 160-170 грн;

шея – 200-220 грн;

лопатка – 130-140 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 90-110 грн;

караси – 70-80 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 130-190 грн;

карп – 70-120 грн.

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