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Цены на ноябрьском Привозе: под дождиком – за салом

Цены на ноябрьском Привозе: под дождиком – за салом

Привоз в последнюю декаду ноября: легкий дождик, тяжеловатый ветерок… Покупателей (или так показалось) меньше, чем обычно. И все равно их, как всегда, много. Конечно же, как и продуктов.

В какой валюте?

Пожилая пара:

– Вот и выбрались!.. А если дождь пойдет сильнее?

– Главное успеть купить все.

– Вот напокупаем, потом будут портиться… Не забывай о свете, который отключают… Мы уже выбросили жаркое из холодильника… Оно мне даже приснилась…

– Может, купим только сало и картошку?

– Ага, под дождем – за салом…

цены на сало на Привозе

И, опять же, о сале на Привозе:

– Какое сало! Какое сало! Картинка, а не сало! Сколько стоит?

– Двести пятьдесят.

– Сколько, сколько?! Это в какой валюте?

– Конечно, в гривне. Кстати, есть и дороже.

– Дороже не надо! Да мне и ваше сало как-то не очень… Какое-то оно не такое, как я люблю…

А что же с ценами на «такое» и «не такое»?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе

  • картофель – 35-45 грн;
  • лук – 30-35 грн;
  • помидоры – 40-100 грн;
  • свекла – 30-35 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 70-90 грн;
  • сладкий перец – 50-70 грн;
  • баклажаны – 30-45 грн;
  • капуста – 45-60 грн;
  • чеснок – 110-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Капуста на Привозе

Привоз, овощи

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-40 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • сливы – 20-45 грн;
  • виноград – 70-90 грн;
  • хурма — 90-180 грн.

Фрукты на Привозе

На Привозе в ноябре

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Привоз: цены на яйца

Привоз, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 160-250 грн;
  • творог – 80-120 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Колбаса на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-140 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Привоз, рыбный ряд

  • толстолобик – 90-110 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-190 грн;
  • карп – 70-120 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в разгаре ноября: где арбузы и что там с яйцами? (фоторепортаж).

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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