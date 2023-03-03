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Военный март в центре Одессы: манящие витрины и настенные котики (фоторепортаж)

Военный март в центре Одессы: манящие витрины и настенные котики (фоторепортаж)

А вы еще помните, как в Одессе накануне Нового года объявлялся конкурс на самую красивую витрину? Это мог быть магазин, салон, кафе, какое-либо иное заведение… Сейчас у нас вторая весна на военном положении, не до конкурсов. Между тем, одесские витрины, а с ними и арт-объекты стараются вовсю.

Одесские витрины расцветают, пугают и умиляют

Мы прошлись и по самым центральным улицам, и по тем, что рядом. Знакомились с витринами и арт-объектными новинками, обратили внимание, как выглядят в свете сегодняшнего дня те одесские штучки, к которым уже привыкли…

Они такие сейчас в самом начале весны: и настроение поднимают, и покупателя красотой (а то и совсем наоборот) заманивают. А порой своим «внешним видом» словно загадку задают: не проходите мимо, разгадайте, что вас ожидает внутри.

Дерибасовская
Витрина в Одессе
Одесский магазин
в центре Одессы
Цветы на фасаде
Заведение в Одессе
одесская витрина
Реклама по-одесски

Какие они, одесские витрины и арт-объекты в первые дни весны? Порой излишне вычурные, а иногда – маняще-привлекательные. Одни кажутся страшилками, другие – тем самым, что зовется милотой.

И вот ведь как получается: сколько людей – столько мнений. И возле одного и того же витринного «чуда» можно сразу услышать: «Это шо еще за уродство?!» вместе с «Ой, какая красота!».

Мурал в Одессе
кафе Профитроли
Витрина
оформление фасада
оформление ресторана, рыцарь
Одесский ресторан
Витрина в Пассаже
оформление витрины, Одесса
Арт-объект в Одессе
Одесское кафе

Многие МАФы «сурового» вида постепенно уходят с улиц города, на их месте возникают другие – в виде стилизации под одесский трамвайчик.

Там – загадочный Агностик (?!), там – дружеский вопрос «Каву будеш?», а там все так утопает в цветах, что и вход с трудом можно отыскать.

И, конечно же, от всей души приглашает в гости одесская Роза Абрамовна. Я уже не говорю о бутылочном дереве! А как вам пулемет над входом?

Арт-объект, трамвайчик
Арб-объект в Одессе
кафе в Одессе
Дерево из бутылок
Арт-объект пулемет
Каву будеш?
Кукла на витрине
Одесский Пассаж, цветы
Продажа цветов
оформление витрины

Одесские настенные котики: «Бути добру!»

Ах, как же заманчиво вещает одна из одесских витрин: «Чому ні, коли так? Заходь на хвилиночку!»

Вторая военная весна… По-прежнему замазаны черным уличные указатели (такой вот жутковатый «арт-объект» на каждом шагу), а многие витрины по-прежнему укрыты листами ДСП…

Вывеска в военное время

Еще примета наших времен: патриотические котики «нового формата», которые появились на улице в самом начале войны, продолжают множиться и активно настраивать горожан на позитивный лад (ой, как же он нам необходим!). Один из них советует «не журитися», другой уверенно предсказывает: «Бути добру!».

Ну вот как не поверить?!..

Одесса, коты-патриоты
Одесские настенные котики
Быть добру

 

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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