На психолога и сметанку: как собирают чаевые в одесских кафешках

Времена меняются, «адрес» сбора денег указывается новый. Такие перлы иногда встречаются, как видите на наших фото.

Во-первых, философская тематика в тренде: «намек» не ставить вопросов, а просто бросать деньги в стакан (бариста, мол, сам знает, на что они пойдут).

Или проще: «Если не в деньгах счастье, то отдай их мне».

Приятно читать, пока тебе готовят кофе искренние признания: «Деньги меня не волнуют. Они меня успокаивают»…

Очень приятная (почти мультяшная) вещица: вместо стакана – обычный бидончик. Надпись «на сметанку» с последующим дополнением выглядит просто супер!

Бывают надписи простые и четкие: «На что-то приятное после работы». Или – необычные с подтекстом: «На стриптизера» (?!)

Понравилась мне не менее оригинальная надпись о том, что если каждый посетитель бросит по одной гривне, то у бариста будет… восемь миллиардов (так подчеркивается, что данную кофейную «точку» люди просто обожают).

И – напоследок (пока) не просто напоминание-просьба о чаевых, а почти «душевный крик»: «На психолога!».

Я же говорю – какие времена, такие и «адреса» чаевых в маленьких одесских кафе.

Будем изучать дальше…

И, – как мы прочитали на одном из «сосудов для чаевых», – «прекрасного дня!»…

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