Новости Одессы и Одесской области

На психолога и сметанку: как собирают чаевые в одесских кафешках

На психолога и сметанку: как собирают чаевые в одесских кафешках

Какое время, такое и… все: улицы, наше с вами настроение, даже просьба на чаевые в маленьких уличных кафе Одессы. Эти чаевые обычно «адресные»: на стакане или на чем-то еще четко указывается, на что «пойдут» ваши чаевые. Это не просто шутка, это и реклама такая, и напоминание, что надо таки не поскупиться на эти самые чаевые, а еще – для поднятия настроения.

Времена меняются, «адрес» сбора денег указывается новый. Такие перлы иногда встречаются, как видите на наших фото.

Во-первых, философская тематика в тренде: «намек» не ставить вопросов, а просто бросать деньги в стакан (бариста, мол, сам знает, на что они пойдут).

Чаевые в кафе Одессы2

Или проще: «Если не в деньгах счастье, то отдай их мне».

Чаевые в кафе Одессы, не в деньгах счастье

Приятно читать, пока тебе готовят кофе искренние признания: «Деньги меня не волнуют. Они меня успокаивают»…

Чаевые в кафе Одессы, деньги успокаивают

Очень приятная (почти мультяшная) вещица: вместо стакана – обычный бидончик. Надпись «на сметанку» с последующим дополнением выглядит просто супер!

Чаевые в кафе Одессы

Бывают надписи простые и четкие: «На что-то приятное после работы». Или – необычные с подтекстом: «На стриптизера» (?!)

Чаевые в кафе Одессы, на что-то приятное

Чаевые в кафе Одессы, стриптизер

Понравилась мне не менее оригинальная надпись о том, что если каждый посетитель бросит по одной гривне, то у бариста будет… восемь миллиардов (так подчеркивается, что данную кофейную «точку» люди просто обожают).

Чаевые в кафе Одессы, миллиарды

И – напоследок (пока) не просто напоминание-просьба о чаевых, а почти «душевный крик»: «На психолога!».

Чаевые в кафе Одессы, психолог

Я же говорю – какие времена, такие и «адреса» чаевых в маленьких одесских кафе.

Будем изучать дальше…

И, – как мы прочитали на одном из «сосудов для чаевых», – «прекрасного дня!»…

Чаевые в кафе Одессы, прекрасного дня

Читайте также: Настроение «под ноль»? Выходите на одесские улицы!

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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