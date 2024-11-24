Украшение дома и улицы: в сердце Одессы отреставрировали старинную дверь (фото)

«Рады представить реставрированные двери дома Стифель! Воспроизведены потерянные фрагменты кованых решеток, восстановлены латунные ручки с изображением львов. Статическая створка снова работает благодаря аутентичным шпингалетам, а электроригельный замок обеспечивает удобство и безопасность жильцов. Двери ХIХ века вернули свою былую красоту и стали настоящим украшением дома и улицы», – сообщают мастера-реставраторы.

Добавим, что дом на углу Дерибасовской и Ришельевской стал в свое время героем отдельной книги-альбома, презентация которой состоялась в 2019 году.

Исторический дом, который теперь красуется отреставрированной дверью, имеет три этажа. Он «родился» в 1858 году – на месте сгоревшего в свое время здания. Тут в 1891 году располагалась редакция газеты «Одесский Листок», принадлежавшей В.Навроцкому.

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