Украшение дома и улицы: в сердце Одессы отреставрировали старинную дверь (фото)

В Одессе на углу улиц Дерибасовской и Ришельевской, в историческом доме отреставрировали еще одну старинную дверь. Это еще одна кропотливая работа мастеров известного объединения «1000 дверей Одессы».
«Рады представить реставрированные двери дома Стифель! Воспроизведены потерянные фрагменты кованых решеток, восстановлены латунные ручки с изображением львов. Статическая створка снова работает благодаря аутентичным шпингалетам, а электроригельный замок обеспечивает удобство и безопасность жильцов. Двери ХIХ века вернули свою былую красоту и стали настоящим украшением дома и улицы», – сообщают мастера-реставраторы.
Добавим, что дом на углу Дерибасовской и Ришельевской стал в свое время героем отдельной книги-альбома, презентация которой состоялась в 2019 году.
Исторический дом, который теперь красуется отреставрированной дверью, имеет три этажа. Он «родился» в 1858 году – на месте сгоревшего в свое время здания. Тут в 1891 году располагалась редакция газеты «Одесский Листок», принадлежавшей В.Навроцкому.
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