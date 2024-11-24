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Украшение дома и улицы: в сердце Одессы отреставрировали старинную дверь (фото)

Украшение дома и улицы: в сердце Одессы отреставрировали старинную дверь (фото)

В Одессе на углу улиц Дерибасовской и Ришельевской, в историческом доме отреставрировали еще одну старинную дверь. Это еще одна кропотливая работа мастеров известного объединения «1000 дверей Одессы».

«Рады представить реставрированные двери дома Стифель! Воспроизведены потерянные фрагменты кованых решеток, восстановлены латунные ручки с изображением львов. Статическая створка снова работает благодаря аутентичным шпингалетам, а электроригельный замок обеспечивает удобство и безопасность жильцов. Двери ХIХ века вернули свою былую красоту и стали настоящим украшением дома и улицы», – сообщают мастера-реставраторы.

Старинные двери в центре Одессы, после реставрации
Старинные двери в центре Одессы отреставрировали
Старинные двери в центре Одессы2
Старинные двери в центре Одессы
Старинные двери в центре Одессы3

Добавим, что дом на углу Дерибасовской и Ришельевской стал в свое время героем отдельной книги-альбома, презентация которой состоялась в 2019 году.

Старинные двери в центре Одессы6
Старинные двери в центре Одессы7
Старинные двери в центре Одессы8
Старинные двери в центре Одессы9
Старинные двери в центре Одессы9

Исторический дом, который теперь красуется отреставрированной дверью, имеет три этажа. Он «родился» в 1858 году – на месте сгоревшего в свое время здания. Тут в 1891 году располагалась редакция газеты «Одесский Листок», принадлежавшей В.Навроцкому.

Исторический дом в центре Одессы

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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