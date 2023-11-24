Буго-Днестровское междуречье: место, где покоится казацкая слава

Казацкие названия на землях Одесской области

С ликвидацией Запорожской Сечи в 1775 году казаки перебирались на юг, основывали новые поселения, развивали ремесла. Так на Днестре поселились не менее 400 казаков с семьями, в 1760-м в низовьях Буга — 500. Устраивали казаки свои зимовники и вдоль реки Кучурган и на степных просторах. Благодаря усилиям запорожцев, Северное Причерноморье все больше украинизировалось.

На землях, уже захваченных у турок Россией с помощью казаков, экономическо-хозяйственная деятельность опиралась на крепкий украинский фундамент.

По информации краеведа из поселка Великая Михайловка Вилена Ирвиса, до сих пор сохранилось большое количество казацких топонимов. Это хутора Гетманский, Казака, Богуславка, Веселый Кут, Три колодца и т. п. Свидетельством присутствия казаков являются их захоронения.

Казацкие кресты рядом с могилами сегодняшних героев

Выдающиеся казацкие кладбища — это не место траура, это дыхание истории, о которой мы даже не догадывались.

И сегодня кое-где на сельских кладбищах Великомихайловщины виднеются казацкие кресты, вырезанные из ракушечника. Они сохранились в селах Новопетровка, Тростянец, Анастасиевка, Полезное, Новоселовка. Очень много захоронений времен казачества есть в Васильевке, Степановке, Розаловке (кладбище рядом с церковью 1797 года), Горском (на старинном кургане сохранилось несколько старых могил) Раздельнянского района.

Одно из самых интересных — кладбище в небольшом селе Кошарка Захаровской громады. Исследователям удалось распознать захоронения как украинские казацкие, так и немецких колонистов, которые отличаются по форме крестов. Иногда среди этих памятников встречаются настоящие шедевры лапидарного искусства каменотесов.

Невероятные казацкие кладбища можно встретить в Балте, Загниткове, Кохановке, Демидовке и многих надкодымских селах.

К большому сожалению, в нынешней российско-украинской войне гибнут потомки свободолюбивых казаков: молодые сознательные патриоты. Новейших Героев, отдавших жизнь за Украину, со всеми воинскими почестями хоронят на сельских кладбищах. И можно видеть, как на старых некрополях, рядом с древними захоронениями, развеваются желто-голубые знамена. Знамена, под которыми испокон веков идут в бой мужественные защитники, проливая кровь за родную землю, язык, веру, свои семьи, свою страну.