Из операционной – на войну: как травматолог из Черноморска на защиту Родины встал

Он по-хорошему – фанат своего дела. Около тридцати лет проработал врачом-ортопедом-травматологом в больнице города Черноморска на Одесщине. Неоднократно ему приходилось буквально по косточкам собирать людей, получивших тяжелую травму в результате ДТП или падения с высоты. А в один весенний день текущего года он после обеда вышел из операционной, задумчиво окинул взглядом рабочий кабинет, позвал своих коллег-медиков и сообщил, что добровольно идет защищать Родину.

Аркадий Борисович Савинский сделал этот выбор вполне осознанно. Наверное, мужчина по-другому поступить не мог. Он очень переживает за будущее нашей страны после разбойного широкомасштабного нападения россии.

– Удивились ли мои коллеги решению, которое я принял? Было такое – неожиданно для них это произошло. Я даже жене и детям до последнего ничего не рассказывал. Я уже человек в возрасте, опытный, разменял шестой десяток. Способен принимать осмысленное решение и постоять за себя, – поделился своими мыслями Аркадий Борисович.

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Сейчас он лейтенант медслужбы и занимает должность начальника медицинской службы одной из частей ВМС ВС Украины. Вместе с другими отмобилизованными собратьями он овладевает умениями и навыками по огневой, инженерной, тактической, психологической подготовке, тактической медицине и готовится к выполнению своих функциональных обязанностей непосредственно в боевых условиях.

Бесспорно, то, что в армию идут врачи-травматологи – это большой плюс. Ведь в Украине идет кровопролитная, бессмысленная и беспощадная война, а война всегда сопряжена с ранением как рук и ног, так и других важных человеческих органов.

За свою многолетнюю врачебную практику лейтенант медслужбы провел тысячи операций. Случалось иногда и такое, что за сутки ему приходилось лечить и одновременно консультировать около 100 пациентов.

– С 24 февраля этот поток травмированных пациентов в Черноморске сократился почти вдвое. Многие из-за войны уехали из города в другие более безопасные населенные пункты Украины и за границу. Многие пошли с оружием в руках защищать Украину! Следовательно, мои коллеги справятся в больнице и без меня. Они – люди опытные. А я считаю, что мое место в армии. Вот освободим нашу страну, отпразднуем Победу – тогда и вернусь в свой рабочий кабинет и к операционному столу, – говорит лейтенант медслужбы Савинский.

Еще в начале широкомасштабного российского вторжения он одним из первых забил тревогу по поводу запущенного состояния построенного еще в советские годы бомбоубежища Черноморска. По его словам, за 40 лет существования этого защитного сооружения никто там ничего не делал, а только свозили мусор. Аркадий Борисович буквально за сутки собрал людей, и они вместе навели порядок в помещениях, помыли, очистили их от грязи, подключили электричество. И сейчас убежище вместимостью примерно на тысячу человек отвечает необходимым условиям безопасности.

К слову, сам врач-травматолог не только стал инициатором работ по восстановлению бомбоубежища, но и потратил на это необходимое дело немалую сумму собственных средств. Такой он человек – беспокоится за людей, за их здоровье и безопасность. Это и от характера, и от профессии – и к судьбе других неравнодушен, и врач.

Аркадий Савинский не может долго сидеть без дела. Отдых – это не о нем. Ежедневный распорядок дня врача-травматолога в гражданской жизни – это в пять утра подъем, труд – лечение людей и где-то в полночь – отбой. Как он сам, улыбаясь, говорит: «Привыкший работать в режиме 24/7. То есть круглосуточный режим в армии – это для меня».

Нет, ничего особенного, чтобы было ему не по силам, он в армии не увидел. Хорошо отдавал себе отчет в том, что такое тяжелый армейский труд. Да и на военные собрания с целью усовершенствования военно-учетной специальности в свое время два раза продолжительностью по четыре месяца привлекался. Поэтому в военно-медицинском деле он не новичок.

А еще, как и все побратимы, он учится: бросает гранаты, ведет огонь по условному противнику из стрелкового оружия, ложится под танк, с автоматом быстро прыгает на бронетехнику. А также подсказывает, учит, разъясняет, дает советы медсестричкам, как помогать раненым бойцам в боевых условиях и действовать в той или иной сложной ситуации.

– Мы все в армии делаем одно большое дело – и днем, и ночью упорно работаем на Победу над русским агрессором. Радует то, что все мужчины и женщины делают это с большим вдохновением. Все мечтают жить в свободной, демократической стране. Сейчас пишется новая страница истории Украины, в которой, по моему и моих боевых собратьев убеждениям, права каждого гражданина будут уважать, а власть будет прислушиваться к рядовым украинцам, – высказал свои мысли Аркадий Савинский.

Он уже отслужил несколько месяцев, но еще не устал. Но, как и все украинцы, врач-травматолог мечтает, чтобы как можно быстрее закончилась эта ужасная война. И тогда мужчина с чувством исполненного долга вернется домой, обнимет свою жену и трех взрослых сыновей и снова станет за операционный стол в своей больнице.

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Вячеслав Диордиев

Фото автора и из личного архива Аркадия Савинского