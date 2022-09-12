Герои наших дней: От стармеха до морпеха и разведчика

Старший механик Руслан вернулся с рейса на родную Одесщину 8 февраля. Немного отдохнул, акклиматизировался после четырех месяцев изнурительного труда на контейнеровозе в водах тропической Бразилии. Мужчина уже даже путевку на удивительный горнолыжный турецкий курорт Эрджиес приобрел, куда вместе с семьей должен был отправляться 24 февраля. Но вместо лыж 1 марта взял в руки автомат и добровольцем встал на защиту своей Родины.

– Почему? Не мог я поступить по-другому. У нас с супругой на 24 февраля был приобретен билет на Киев. А на следующий день мы должны из столицы вылететь в Турцию. Решили активно отдохнуть – на лыжах покататься, свежим воздухом подышать. Раньше в Буковеле были – понравилось. А на этот раз друзья порекомендовали турецкий курорт. Но не суждено, путин наши планы испортил. Дома – паника, плач, жена с 15-летней дочерью растеряны. А я сижу, не знаю, как их успокоить. Брожу по квартире как неприкаянный, места себе не нахожу. Нет, думаю, полно. Утром 1 марта я пошел в военкомат, а после обеда мне уже сказали приходить с вещами на службу, – рассказал о том, как попал в армию, вчерашний моряк гражданского морского флота.

Так ворвалась война в жизнь старшего механика контейнеровоза. А еще 20-го, за четыре дня до войны, он – баснописец – встречался с ребятами из мотоклуба, где, кроме разговоров о любимом хобби, также говорилось и о возможном наступлении русских войск на территорию Украины. Были среди байкеров тогда и бывшие военные – участники АТО/ООС. Предполагали, что скоро может быть горячо на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, но никто всерьез не ожидал, что Россия начнет войну так коварно, вторгнувшись, как когда-то гитлеровцы, в 4 утра по многим направлениям.

Нет, нельзя утверждать, что последние четыре дня февраля он сидел сложа руки. Сначала позвонил всем родным и близким, переспросив, не нужна ли им какая-нибудь помощь? А впоследствии скооперировался с друзьями и начал заниматься волонтерской деятельностью, помогая пограничникам и терроборонцам. Благодаря этому, например, защитники Украины в первые дни войны получили крайне необходимый им генератор мощностью 7 кВт. А с 1 марта жизнь Руслана приобрела новый ритм и смысл.

Сейчас он морской пехотинец разведывательного взвода. Если кратко рассказать о его распорядке дня, он продолжается в следующем режиме: утром до обеда – занятия, и после обеда до вечера – тоже занятия, во время которых разведчики отрабатывают различные сложные вопросы по тактическим действиям в поле, лесополосе, городе.

Не трудно ли бегать по полям полностью экипированным 45-летнему мужчине?

– 45 – это, конечно, не 18, когда я юношей пошел служить в 1-ю аэромобильную дивизию, дислоцировавшуюся в Болграде. Но ведь я моряк – 22 года хожу в рейсы, прошел путь от моториста до старшего механика. За своей физической формой внимательно слежу. Иначе нельзя. Каждый год прохожу медицинскую комиссию, а она, как известно, у моряков строгая. Тем более что еще до срочной службы занимался боксом и вольной борьбой. Так что физически нагрузку выдерживаю и не отстаю от других, – говорит Руслан.

Ни ему, ни другим его собратьям зрелого возраста командиры поблажек не делают – это невозможно. По словам Руслана, он работает как все, надевая на себя экипировку весом примерно 25 кг и отрабатывая широкий спектр вопросов в засаде, во время налета или поиска противника.

45-летний морпех до сих пор бережно хранит дома голубой берет десантника, полученный им во время прохождения службы в аэромобильных войсках. Чем отличается десантник от морского пехотинца в смысле боевой выучки и выполнения задач по назначению?

– Наверное, прежде всего тем, что десантник ассоциирует собой землю и небо, а морпех уже воин трех стихий – неба, земли и воды. Не следует забывать, что срочную я проходил в середине 90-х годов прошлого столетия. Тогда, на счастье, было мирное время, и никто ни войны, ни, тем более, ее развязывания со стороны россии не ожидал. Да, иногда мы тоже отрабатывали учебные вопросы в полной выкладке, но особенно на этом командиры внимания не заостряли.

Сейчас же каждый день мы выкладываемся по полной, постоянно двигаясь вперед, наматывая десятки километров пути в ходе учений и тренировок и работая по всем видам стрелкового оружия. Артериальное давление от нагрузок иногда «зашкаливает». Но мы хорошо осознаем, что от нашей боевой выучки, физической выносливости, умений и навыков зависит успех подразделения в бою, твоя жизнь и жизнь собратьев, – поделился мыслями разведчик.

Дома его ждут жена Оксана и дочь Регина. На четвертый день после призыва в ряды войск Руслан настоял, чтобы они поехали за границу в Румынию, мол, так ему будет спокойнее. Но спустя две недели родные вернулись в Украину. Конечно, они очень волнуются за мужа и отца и ждут его, чтобы снова быть вместе и вместе все таки поехать отдохнуть на какой-нибудь заграничный или отечественный курорт.

Вы также можете узнать: Как предприниматель Анжела Лучко морпехом стала

Многие из знакомых и коллег по работе с уважением относятся к решению Руслана добровольно пойти на службу в тяжелейшие для страны времена. Но есть и те, кто удивился решению стармеха.

– Я понимания ни от кого и не требую. Это мой сознательный выбор. На мою землю пришел враг, так что его надо бить и гнать. Поэтому поступил как поступил, мне от этого легче. Иначе все бы скребло внутри. Да и у меня оба деда-офицера воевали на полях Второй мировой: один – военный авиатор, второй – артиллерист. Отец был офицером – военным моряком: служил на флоте в Севастополе, Петропавловске-Камчатском. Он уже покойный. Будь он жив и узнай, что россия так по-разбойничьи на нас напала, эмоционально бы выгорел, – задумчиво говорит морской пехотинец.

Конечно, после войны Руслан собирается вернуться к своей любимой работе, чтобы снова на судах бороздить воды разных стран и континентов, занимая очень ответственную должность старшего механика.

У него в подчинении всегда работали матросы из разных стран мира, в том числе и из россии. Но даже после 2014 года и он, и капитаны судов накладывали своеобразное табу для обсуждения политических вопросов. И оно понятно. Корабль ведь – это единственный организм, на котором встречается разное, в том числе и аварийные ситуации. И от взаимоотношений между членами экипажа, от взаимопонимания между моряками зависит живучесть судна, а значит и жизнь всего экипажа. Но теперь, по словам Руслана, обращаясь перед очередным рейсом в крюинговую компанию, он будет пытаться трудоустроиться там, где представителей страны-агрессора не будет. Как утверждает стармех, не желает он после того, что натворили россияне, больше с ними работать. У них впереди свой путь – прозрение и раскаяние после разоблачения преступлений кремлевского режима, а его ждет трудный путь тропой разведчика, Победа, возвращение домой и на суда торгового флота.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как офицер Дмитрий Чавалах побратимов спас.

Вячеслав Диордиев

Фото автора