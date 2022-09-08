«Если начнется война, то зовите – пойду служить», — сказала Марина Иванова и свое слово сдержала

«Если начнется война, то зовите – пойду служить», — сказала военнообязанная Марина Иванова после прохождения очередного медицинского осмотра в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. А вскоре, в феврале, на ее номер позвонили по телефону и предложили прибыть в это военное учреждение с целью дальнейшего призыва на военную службу.

Марина могла остаться дома и дальше работать медицинской сестрой в одной из больниц Одесщины. Такая возможность у нее была, потому что девушка одна воспитывает девятилетнюю дочь Дашу. По действующему законодательству это дает право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Но ведь Марина привыкла за свои слова и поступки отвечать, и если уж пообещала, то давать заднюю не станет.

Она просто собрала необходимые вещи, поцеловала дочь, обняла родителей и сестру, попросив их ухаживать за девочкой, вышла за порог родительского дома и смело направилась вперед, на встречу новым испытаниям.

— Конечно, я все же надеялась, что такого ужасного полномасштабного вторжения со стороны России не произойдет. Но когда я говорила, что в случае войны пойду служить, то делала это вполне сознательно. Ведь хорошо отдавала себе отчет, что вклад военных медиков в спасение людей во время ведения боевых действий неоценим. Тем более что я до начала войны работала медсестрой хирургического отделения — готовила пациентов к оперативному вмешательству и ухаживала за ними после проведения операции. Так что, считаю, что быть в такую лихую годину для страны в рядах армии – это мой долг, и я, конечно, о своем выборе не жалею! – подчеркнула Марина Иванова.

В настоящее время она — матрос, занимает должность медицинской сестры – анестезиста лечебного отделения одной из частей морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины. Непосредственно в боевых действиях девушка не участвовала. Она вместе с другими недавно мобилизованными военнослужащими сейчас интенсивно учится, овладевая навыками не только тактической медицины, но и других военных дисциплин.

— Мы, медсестры, также овладеваем азами огневой, тактической, инженерной, психологической подготовки. То есть учимся метко стрелять, бороться с танками, действовать во время обороны или наступления, ну и, конечно, в совершенстве отрабатываем вопросы эвакуации раненых с поля боя, – рассказала матрос Иванова.

По словам медсестры, родители восприняли ее решение стать военнослужащей с пониманием. Они вообще поддерживают дочь в любых ее устремлениях. Правда, отец, Юрий Николаевич, звонит Марине редко – волнуется очень за нее, опасается, что, услышав голос дочери, не справится с эмоциями.

Девятилетнюю Дашу сейчас воспитывают мать Марины, Наталья Мироновна, и ее старшая сестра, Юлия.

— Дарья вообще у меня – молодец! Ни разу после начала войны не заплакала. Даже тогда, когда я покидала дом и уходила на службу, она все равно держалась, чтобы не огорчать меня. Общаемся часто, когда продолжилась дистанционная учеба в школе, я помогаю ей в телефонном режиме учить уроки. Скучает, конечно, по мне, переспрашивает, когда уже закончится война и мама вернется домой? И я тоже очень скучаю, но в целом за нее спокойна. Ведь хорошо знаю, что она в надежных руках моих родителей и родной сестры Юлии, помогающих мне воспитывать ее доброй, сильной духом и умной девочкой, — сказала матрос Иванова.

Сказала, а у самой в уголках глаз выступили слезы. Слезы женщины, матери – это нормально, естественно. Они успокаивают, помогают снять психологическое напряжение. Но через мгновение лицо Марины повеселело, она взяла в руки автомат и пошла отрабатывать вопросы ведения современного боя, хорошо осознавая, что настоящий бой не прощает ошибок и на войне нужно быть готовым ко всему.

На фото: медсестра – анестезист лечебного отделения матрос Марина Иванова

Вячеслав ДИОРДИЕВ

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