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Позывной «Ведьма»: одесситка рассказала, как стала снайпером

Позывной «Ведьма»: одесситка рассказала, как стала снайпером

Военнослужащая с позывным «Ведьма» несет службу в составе Пограничных сил Украины с 24 февраля и со снайперской винтовкой находится на боевых позициях от нескольких часов до суток.

Об этом сообщает «Суспільне. Одеса».

«Ведьма» выходит на свою позицию в любую погоду. Она снайперша, несет службу с 24 февраля. Рассказала, что овладевать военным делом пришлось быстро:

«Я сейчас отрабатываю тренировку, маскировку в соответствии с местностью. Используются маскировочные элементы, необходимые именно при такой местности. То есть цвет травы и так далее. Мне приходится лежать иногда несколько часов, иногда сутки. Конечно, тяжеловато. Но нужно знать, что делать, чтобы не затекали конечности».

 «Ведьма» обычно на себе носит маскировку и амуницию общим весом в 30 килограммов. Сюда входит и снайперская винтовка, из которой может производить точный выстрел до 900 метров.

«С собой должен быть блокнот, где записываются основные данные в соответствии с той или иной задачей. Указываем дистанцию, на которой мы работаем, тепловые показатели. Ветер, направление его, и так далее. Все то, что нужно для точного выстрела», — рассказала  военнослужащая.

 Когда-то «Ведьма» работала учительницей истории и права, но впоследствии увлеклась стрельбой. Она работала инструктором по стрельбе и посвятила этому делу 8 лет жизни:

«Я даже не могла подумать, что с этим свяжу свою жизнь. В какой-то момент мои знакомые пригласили меня попытаться пострелять. Мне понравилось. Я это сделала своим хобби. Со временем хобби переросло в основной род деятельности».

Сейчас Ведьма – снайперша пограничного отряда. Рассказала, что выбрала это, потому что хочет быть полезной:

«Утром 24 февраля, когда раздались первые взрывы и разбудили всех, я позвонила тем знакомым, которые являются сотрудниками не только пограничной службы, но и вообще военнослужащими по профессии. Один из знакомых сказал, мол, нужно уже, уезжай, собирайся. И таким образом я и попала в пограничные войска, вернусь ли я к этой профессии после войны — не знаю, не уверена, что после войны все будет так, как было до. О том, что я буду делать после победы, я не задумывалась. Но прежде всего выдохну с облегчением и начну строить новую жизнь».

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала про бизнесмена из Арабских Эмиратов, который стал украинским пограничником – «Шейхом».

Фото: «Суспільне. Одеса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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