Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила существование постковидного синдрома. Группа медиков и экспертов опубликовала брошюру с описанием симптомов и последствий.

Давайте разберемся, что это за синдром и какие у него признаки.

Что значит синдром? Это какие-то осложнения после COVID-19?

Слово синдром в переводе с греческого означает совпадение или скопление. В медицине этот термин употребляют, когда говорят об определенном сочетании признаков некой болезни или о состоянии, которое отклоняется от нормы.

Большинство людей, которые переболели COVID-19, со временем полностью выздоравливают и восстанавливаются. Но у некоторых остаются болезненные последствия, связанные с дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системой организма. Кроме того, появляются психологические последствия.

Какие признаки у постковидного синдрома?

Чаще всего люди жалуются на проблемы с дыханием и сердцем. Общие симптомы постковидного синдрома:

одышка

головные боли

тошнота

повышенная усталость

проблемы с памятью и концентрацией

нарушение сна

Симптомы могут возникать сразу после выздоровления от COVID-19, либо появляются вместе с заболеванием, а потом никуда не уходят. Они также могут усиливаться или уменьшаться время от времени.

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У кого проявляется постковидный синдром?

Согласно опубликованным отчетам, около 10-20% переболевших коронавирусом людей испытывают затяжные последствия. Обычно, симптомы ощущаются вплоть до трех месяцев после начала болезни.

Эти последствия могут возникать независимо от того, в какой форме протекала болезнь: легкой или тяжелой. Чаще всего симптомы возникают у женщин среднего возраста. Если у пациента изначально было много симптомов во время самой болезни, то есть риск, что они перетекут в постковидный синдром.

Как лечиться от постковидного синдрома?

Пока нет четких рекомендаций, как лечить постковидные последствия. Большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию и нормальному сну. Но часть пациентов с четкими жалобами нуждается в дополнительном обследовании и коррекции, если это необходимо, подчеркивает профессор анестезиологии и интенсивной терапии Сергей Дубров.

В министерстве здравоохранения Украины (МОЗ) еще в марте 2021 года создали отдельную рабочую группу, которая занимается постковидным синдромом. Главная цель — разработать необходимые стандарты для лечения больных с этим синдромом.

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