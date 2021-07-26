22 июля в медицинском журнале The Lancet опубликовали исследование о нарушениях функций головного мозга после COVID-19. Американские и британские ученые обнаружили связь между ухудшением памяти и перенесенным заболеванием. Причем снижение умственных способностей зафиксировали даже у тех людей, кто переболел коронавирусом легко и без симптомов.

Давайте посмотрим, какие выводы сделали ученые.

Насколько все серьезно?

Пока рано говорить. Ученые проделали большую аналитическую работу. В течение всего 2020 года собирали результаты тестов на интеллект (GBIT), а также анкеты у людей, переболевших COVID-19. Набралось около 80 тысяч добровольцев. А потом сравнили с результатами тех, кто не заразился коронавирусом. Вывод однозначный: люди, выздоровевшие от COVID-19, показали худшие результаты по ряду тестов, чем те, кто вообще не болел. Чтобы было нагляднее, ученые привели в пример людей, переживших инсульт. Их показатели ничем не отличались от показателей переболевших COVID-19 в легкой форме.

А какие тогда результаты у тех, кто был госпитализирован?

Результаты хуже. Есть такая группа расстройств, которые имеют общее название «проблемы с обучением». Сюда входит расстройство чтения и другие нарушения. Так вот, люди переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, имеют примерно такие же показатели. Им сложнее сконцентрироваться, рассуждать на абстрактные темы, подбирать правильные слова. В голове словно туман. При этом до болезни участники этого исследования на свою память и умственные способности не жаловались. Ученые подчеркивают, что выборка в исследовании довольно широкая, представлены все возрасты и социальные группы. Однако, пока рано делать окончательные выводы. Необходимо исследовать изменения в самом мозге с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и других методов.

Через какое время туман в голове «рассеивается»?

Таких данных нет. По крайней мере, ученые не смогли найти какую-либо связь между выздоровлением и временем, которое должно пройти. А что еще более печально, умственная работоспособность не приходит в норму. Об этом говорят наблюдения в течение девяти месяцев после выздоровления. COVID-19 каким-то образом влияет на мозг. Ученые пока не знают, что именно происходит, необходимы дополнительные исследования.

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