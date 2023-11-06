Ночью Одессу атаковали ракетами и дронами, пострадал Художественный музей: фото и видео последствий

Ночью враг атаковал южные регионы разными типами ракет и ударными дронами, сообщили в Воздушных силах Украины.

Вечером, 5 ноября, российская армия ударила по Одессе предположительно «Ониксом» и «Искандером-М». Ракеты попали в исторический центр города и по законсервированному промышленному зданию.

Взрыв произошел на проезжей части улицы у ворот Художественного музея. Разрушены трамвайные пути, дорога, тротуар, столбы электросети. Пробит водопровод. Взрывной волной повреждено несколько многоэтажных жилых домов и сам музей.

Одесский национальный художественный музей пострадал накануне своего 124-летия. В мэрии показали последствия атаки:

В администрации музея сообщили, что пострадали несколько выставок, в здании выбиты окна и двери, обрушилась штукатурка. Все мероприятия, посвященные Дню рождения музея, отменены.

«Уже сегодня музейный день рождения – 124 года! Несмотря ни на что, мы благодарим вас за приветствие и поддержку, которые сейчас особенно ценны для нас. Одесский художественный закрытый. Переносим все события и упраздняем Free Entrance Day, как мы планировали. Об обновлении будем сообщать в наших социальных сетях», — сообщили в музее.

Ночная атака ударных дронов типа Shahed-131/136 была направлена на припортовую инфраструктуру Одессы. 15 дронов уничтожены силами противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадания: повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, автомобили с зерном. Возник пожар, который оперативно потушили спасатели.

5 местных жителей обратились за медицинской помощью с разными травмами. Они госпитализированы.

В связи с повреждением инфраструктуры на улице Софиевской 6 ноября движение трех трамвайных маршрутов будет организовано по измененной схеме:

Трамвайный маршрут №7 будет курсировать от ул. Паустовского до ул. Черноморского казачества и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади.

и от 16 станции Люстдорфской дороги до Тираспольской площади. Трамвайный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: Слободской рынок – Херсонский сквер.

будет курсировать по маршруту: Слободской рынок – Херсонский сквер. Трамвайный маршрут №15 будет курсировать между Слободским рынком и Алексеевской площадью.