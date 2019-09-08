Полезные советы для удачной консервации

Если вы уже принялись за консервирование, важно знать несколько правил, благодаря которым ваши заготовки будут хорошо храниться в домашних условиях. А еще эти простые советы помогут приготовить самую вкусную закрутку.

1. Охлаждая банки, не ставьте их на сквозняк, от резкого охлаждения они могут лопнуть. На каждой банке проставляйте дату закрутки. Оптимальный срок хранения – от трех месяцев до года.

2. Для консервации лучше использовать каменную соль крупного помола без добавок йода, фтора и других микроэлементов.

3. При консервации салатов для заготовок лучше использовать широкие и невысокие эмалированные кастрюли или миски. В них овощная масса прогревается равномерно. При этом нужно следить, чтобы эмаль на посуде была целой.

4. При заготовке грибов (икра, салаты, маринование) не стоит увлекаться пряностями и специями. Они могут заглушить грибной вкус.

5. При консервировании овощей не рекомендуется использовать аспирин — это может быть небезопасно для здоровья.

6. При заготовке овощей для всех видов консервации (кроме овощной икры) отдавайте предпочтение недозрелым плодам.

7. Соленые огурчики не заплесневеют в открытой посуде, если на них положить мелкую стружку корня хрена. Это только улучшит вкус огурцов. Сухая горчица также обезопасит от плесени. Если перед консервацией огурцы обдать кипятком, то даже солеными они сохранят яркий зеленый цвет.

8. Добавляйте к соленьям вишневые, смородиновые или дубовые листья, а также чеснок, красный и черный перец, эстрагон, базилик и стебли сельдерея. Чеснок будет проще очистить от шелухи, если замочить его в теплой воде на 1-2 часа.

Что делать, чтобы не взрывались банки?

Перед закруткой мойте тару пищевой содой, хорошо промывайте водой и стерилизуйте. Стерилизовать большое количество банок удобно в духовке (25-30 минут).

Перед закатыванием добавьте столовую ложку водки, две горсти красной смородины или чайную ложку лимонной кислоты.

После закрутки переверните банку, чтобы крышка лучше притянулась.

Фото: banki-krishki.ru