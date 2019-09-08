Кому в Одесі слід запастися водою: понад два десятки вулиць на кілька днів залишаться без водопостачання

Водопостачання не буде 9, 11 та 12 вересня.
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водоводу, діаметром 300 мм, за адресою вул. Семена Палія, 70/1, 9 вересня з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам:
- вул. Семена Палія, 60-72.
Також у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водоводу, діаметром 600 мм, за адресою вул. Дніпровська, 6, з 09:00 11 вересня до 07:00 12 вересня буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:
- вул. Лузанівська, 58-110, 5а, 57-71,
- вул. Героїв Оборони Одеси, 14-24,
- вул. Червона, 3-15, 2-14,
- вул. Донецька,
- пр-т. Добровольського, 2-52,
- Миколаївська дорога, 162-172, 245-315,
- ж/м «Лузанівка»,
- вул. Штильова,
- вул. Дунаєвського,
- вул. Похила,
- вул. Дніпровська,
- вул. Ростовська,
- вул. Керченська,
- вул Державіна,
- вул. Лесі Українки,
- Гіпермаркет «Метро»,
- 1-я Сортувальна,
- ДЦ «Молода Гвардія»,
- Південна дорога, 2-62,
- садівництво «Примор’я».
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.
Фото: Дніпроград
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