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Новости Одессы и Одесской области

Кому в Одесі слід запастися водою: понад два десятки вулиць на кілька днів залишаться без водопостачання

Кому в Одесі слід запастися водою: понад два десятки вулиць на кілька днів залишаться без водопостачання

Водопостачання не буде 9, 11 та 12 вересня.

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водоводу, діаметром 300 мм, за адресою вул. Семена Палія, 70/1, 9 вересня з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам:

  • вул. Семена Палія, 60-72.

Також у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водоводу, діаметром 600 мм, за адресою вул. Дніпровська, 6, з 09:00 11 вересня до 07:00 12 вересня буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

  • вул. Лузанівська, 58-110, 5а, 57-71,
  • вул. Героїв Оборони Одеси, 14-24,
  • вул. Червона, 3-15, 2-14,
  • вул. Донецька,
  • пр-т. Добровольського, 2-52,
  • Миколаївська дорога, 162-172, 245-315,
  • ж/м «Лузанівка»,
  • вул. Штильова,
  • вул. Дунаєвського,
  • вул. Похила,
  • вул. Дніпровська,
  • вул. Ростовська,
  • вул. Керченська,
  • вул Державіна,
  • вул. Лесі Українки,
  • Гіпермаркет «Метро»,
  • 1-я Сортувальна,
  • ДЦ «Молода Гвардія»,
  • Південна дорога, 2-62,
  • садівництво «Примор’я».

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Фото: Дніпроград

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