Кому в Одесі слід запастися водою: понад два десятки вулиць на кілька днів залишаться без водопостачання

Водопостачання не буде 9, 11 та 12 вересня.

Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водоводу, діаметром 300 мм, за адресою вул. Семена Палія, 70/1, 9 вересня з 09:00 до 23:30 буде припинено подачу води споживачам:

вул. Семена Палія, 60-72.

Також у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни аварійної ділянки водоводу, діаметром 600 мм, за адресою вул. Дніпровська, 6, з 09:00 11 вересня до 07:00 12 вересня буде припинено подачу води споживачам наступних вулиць міста:

вул. Лузанівська, 58-110, 5а, 57-71,

вул. Героїв Оборони Одеси, 14-24,

вул. Червона, 3-15, 2-14,

вул. Донецька,

пр-т. Добровольського, 2-52,

Миколаївська дорога, 162-172, 245-315,

ж/м «Лузанівка»,

вул. Штильова,

вул. Дунаєвського,

вул. Похила,

вул. Дніпровська,

вул. Ростовська,

вул. Керченська,

вул Державіна,

вул. Лесі Українки,

Гіпермаркет «Метро»,

1-я Сортувальна,

ДЦ «Молода Гвардія»,

Південна дорога, 2-62,

садівництво «Примор’я».

Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасово заподіяні незручності.

Фото: Дніпроград