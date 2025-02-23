Недолгое чувство единства

Нельзя сказать, что российское вторжение началось для него внезапно. Но как, наверное, большинство украинцев, он надеялся, что все-таки этого не произойдет. Первые дни войны – шок, безысходность и непонимание, чего ждать в дальнейшем. Намеревался пойти в военкомат.

– Здесь основную роль сыграли два фактора: желание защитить близких и стремление сопротивляться. Мотивировал факт сплоченности людей. Очень многие действительно занимались общей задачей. Каждый прилагал столько сил, сколько считал нужным, мог себе позволить. И это было действительно круто – чувствовалось какое-то единство. Хотя и продолжалось это недолго, – вспоминает Артур. – Но я предпочитаю более холодный расчет, а не эмоции. Подумав немного, я понял, что в текущей путанице во время мобилизации мне не могут обеспечить ни полноценного качественного обучения, ни амуниции – ее банально нет. К тому же когда мы на пляже паковали в мешки песок для укреплений, организационными вопросами занимался военный однозначно в неадекватном состоянии, явно не просто уставший человек. Я не понимал тогда, как люди, занимающие руководящие должности, могут себе позволить так расслабляться в такое сумбурное время.

О недолгом волонтерстве и «работе по принуждению»

Об упаковке песка Артур вспоминает с теплотой и, кажется, даже с ностальгией.

– Там было очень много хороших людей, открытых, дружелюбных, – делится он. – Очень быстро начали появляться посты в интернете по сбору средств. Многие действительно были актуальны. И, конечно, ты сбрасывал деньги без задней мысли. Но буквально через месяц начали появляться сообщения о сборах, которые в дальнейшем никуда не доходили. И это создавало неприятное чувство того, что тебя просто использовали. К тому же ситуация неустойчива. Свободных средств не так уж много, и работа остановилась. И я однажды понял, что не готов вкладывать в какие-то рисковые сборы средства, которые нужны самому, моим близким.

Со временем появлялось все больше информации о коррупции среди военных, занимающих высокие должности. И желание идти в военкомат это отбило окончательно.

– Какой смысл идти в военкомат, если сознательно люди используют низших по званию исключительно как средство. Если идут угрозы, принуждения? Мало того, что работа по принуждению не поражает эффективностью, так еще туда идти добровольно? – считает Артур.

Кто должен государство защищать?

Защитой страны, по его убеждению, должны, прежде всего, заниматься профессиональные военные. А что касается Конституции, где прописано, что мужчины обязаны защищать государство, – то она в последние годы «на паузе».

– Можно защищать то место, которым ты дорожишь и любишь. А для того, чтобы что-то ценить и любить, нужно от государства что-то получать, – утверждает Артур. – В истории моей семьи коррупция была повсеместно во всех случаях взаимодействия с любой государственной системой. И что я им должен в таких условиях? Конституция – это просто свод ограничений и правил. Однако если у тебя есть власть и влияние, то правила для тебя не очень важны, ты можешь их нарушать. Мой брат жил в Херсонской области на тот момент, когда туда должны были заходить российские войска. За день до этого все правоохранительные службы уехали оттуда вместе с семьями. Так почему же меня хотят обязать воевать, вместо тех же полицейских, которые приняли присягу, умеют обращаться с оружием? Никто из них почему-то не уходит на фронт. Зато отлично упаковывают людей в «бусики».

О здоровом образе жизни и самообразовании

Выехать из Украины Артуру не удалось. Хотя некоторые его знакомые все же нашли уловки, позволившие покинуть страну.

Повестки, конечно, приходили. Но появляться за ними в ТЦК он не собирается. И особенно, как утверждает, на этот счет не переживает. А вот патрульных старается избегать.

– Стараешься увидеть их немного раньше, чем они увидят тебя. И резко поменять траекторию. Бывают случаи, что не получается, просто проходишь с каменным лицом. Начнут быстро двигаться – начнешь быстрее двигаться и ты. Пока все обходилось. В общем, веду здоровый образ жизни – занимаюсь ходьбой, – иронизирует Артур. – Перемещаться любым видом транспорта рискованно. Можно заниматься самообразованием «удаленно». Можно напрочь забыть о посещении людных культурных мероприятий. Очень многое можно себе позволить не делать. Но это все давит на голову. И все равно, если ты не социализируешься, не взаимодействуешь с людьми, отказываешь себе во всем ради безопасности, ты упираешься в то, что от самого себя убежать не можешь. И головушка начинает давать сбой. Это я тоже проходил. Не знаю, какое нужно иметь психологическое здоровье, чтобы это вынести.

Читайте также: